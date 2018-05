Il ragazzo che si chiama Blu | ' Mi rende unico | mai pensato di cambiare'

Andrea - il ragazzo senza braccia e gambe che vuol tornare a correre : Andrea Morana ha 24 anni, è un ragazzo solare e come tanti suoi coetanei ama la vita e lo sport. La sua esistenza scorre senza problemi finché un giorno, all'improvviso, viene colpito da una meningite fulminante. I medici lo lasciano senza fiato: per salvargli la vita, è necessario amputare tutti gli arti. Da un giorno all'altro, Andrea si ritrova costretto a letto. Ma non intende mollare.Ispirandosi alla storia di Bebe Vio, la campionessa ...

Davide Morana come Bebe Vio / Il ragazzo con braccia e gambe amputate per la meningite che vuole correre : Davide Morana come Bebe Vio, il ragazzo con braccia e gambe amputate che vuole ritornare a correre. Lo scorso gennaio il 24enne si sente male e rischia di morire, il peggio ora è alle spalle(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:42:00 GMT)

Gb - ancora violenza giovanile : ferito ragazzo a Manchester : Gb, ancora violenza giovanile: ferito ragazzo a Manchester Gb, ancora violenza giovanile: ferito ragazzo a Manchester Continua a leggere

Gb : ferito un ragazzo a Manchester : ANSA, - LONDRA, 7 MAG - Continua ad allungarsi la scia delle violenze giovanili in Inghilterra, e non solo a Londra: ultima vittima un giovane non ancora ventenne ferito oggi con un'arma da fuoco a ...

Gb : ancora violenza giovanile - ferito ragazzo a Manchester : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brianza lecchese - perde il controllo dell'auto schiantandosi contro il guardrail : muore ragazzo di 18 anni : La tragedia si è consumata all'alba di domenica. Un ragazzo di 18 anni, Lorenzo Pizzuco, studente neopatentato, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto intorno alle cinque in via Milano a ...

“Ho fatto una stupidaggine”. Si uccide a 23 anni dopo la follia in strada - davanti a tutti. Una morte senza senso che ha scioccato la Sicilia. Il pentimento - poi il colpo di pistola : il perché dell’assurdo gesto del ragazzo : Una tragedia assurda, un giovane che ha perso la vita a soli 23 anni e che ha lasciato sotto choc un paese intero, quello di Niscemi, nella provincia di Caltanissetta in Sicilia. Una follia motivata dalla gelosia, che ha spinto il ragazzo a togliersi la vita dopo un altro, altrettanto assurdo gesto. Tutto è successo, come riportato sulle pagine de La Repubblica, nella serata di giovedì 3 maggio 2018. Lui, Antony Mangiapane, il ...

Trovato morto De Vito Piscicelli - Video Il cugino che rideva per gli appalti a L’Aquila : «Ora rispettate questo ragazzo» : Il corpo (in pigiama) di Giuseppe De Vito Piscicelli Trovato nella sua camera da letto dai genitori. La mobile indaga a tutto tondo: particolare attenzione agli ambienti dello spaccio. Indagata per omicidio colposo la fidanzata. L’autopsia conferma l’overdose

Friuli Venezia Giulia - stravince Fedriga Crollo M5s - Il bravo ragazzo della Lega Così alle Politiche 2018|Regionali 2013 : Le urne si sono chiuse ieri alle 23, ma lo scrutinio è iniziato lunedì alle 8. Dalle prime sezioni scrutinate il centrodestra è in testa, la Lega primo partito con il 35%, Pd secondo con il 18%, Forza Italia terzo con il 12%. Il M5S si ferma all’8%

Friuli Venezia Giulia - stravince Fedriga Il ritratto : il bravo ragazzo della Lega Così alle Politiche 2018|Regionali 2013 : Le urne si sono chiuse ieri alle 23, ma lo scrutinio è iniziato lunedì alle 8. Dalle prime sezioni scrutinate il centrodestra è in testa, la Lega primo partito con il 35%, Pd secondo con il 18%, Forza Italia terzo con il 12%. Il M5S si ferma all’8%

Friuli - Fedriga al 57% : è presidente «Grazie alla mia gente». Crolla il M5S Il ritratto : il bravo ragazzo della Lega Così alle Politiche 2018|Regionali 2013 : Le urne si sono chiuse ieri alle 23, ma lo scrutinio è iniziato lunedì alle 8. Dalle prime sezioni scrutinate il centrodestra è in testa, la Lega primo partito con il 35%, Pd secondo con il 18%, Forza Italia terzo con il 12%. Il M5S si ferma all’8%

Fedriga - il bravo ragazzo del Carroccio (che si è fatto sospendere a Montecitorio) : Volto e modi da bravo ragazzo, è stato capogruppo alla Camera. Fedelissimo di Salvini, ha rappresentato più volte la Lega in talk show e telegiornali

“Finisce qui…”. Baye Dame : la decisione. Il Grande Fratello è stato chiaro e anche Barbara D’Urso è stata molto dura. Il comportamento del ragazzo è stato ‘inqualificabile’ e adesso lui piange… : È stato uno scandalo che ha fatto gridare alla ‘cacciata’ immediata. I fan del Grande Fratello sono rimasti di stucco di fronte a una delle scene più brutte della storia del reality. La scena del 25 aprile tra Baye Dame e Aida Nizar ha scatenato una mare di commenti negativi. Il ragazzo infatti ha assunto dei toni decisamente esagerati di fronte alla spagnola che voleva mangiare il tiramisù, insomma una reazione che da più ...

Christina Aguilera : la cantante rivela che lei e Britney Spears erano innamorate dello stesso ragazzo : "Il triangolo no, non l'avevo considerato" The post Christina Aguilera: la cantante rivela che lei e Britney Spears erano innamorate dello stesso ragazzo appeared first on News Mtv Italia.