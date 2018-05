Il Psg tenta Buffon | superstipendio e ambasciatore di Qatar 2022

Buffon tentato dal Psg e Donnarumma resta al “palo” : La decisione di Gigi Buffon di lasciare la Juventus rischia di avere un effetto a catena su tutto il mercato dei portieri europeo. Il fatto di non chiudere con il calcio, candidandosi per un’altra avventura fuori dall’Italia, spariglia le carte in tavola rendendo la situazione davvero intricata. Se il Paris Saint-Germain era fino a questo momento il club più interessato a Donnarumma, con Buffon libero ecco che potrebbe cambiare tutto. Il ...