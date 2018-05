Il Premio Serao al Teatro San Carlo | una vita da orchestra

ilmattino

: San Carlo/Alla scrittrice iraniana Azar Nafis il premio Matilde Serao - ilmondodisuk : San Carlo/Alla scrittrice iraniana Azar Nafis il premio Matilde Serao - MeridonareNews : Alla scrittrice iraniana #AzarNafisi il premio letterario #MatildeSerao -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Dalle atmosfere un po' scanzonate di 'My fair lady' al dramma della dark Lady di Shostakovic passando per Rota, la sinfonia delle Alpi di Strauss e i tamburi di Abile. E in prima fila ci sono ...