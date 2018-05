Il Napoli è di Ancelotti | si attende l' annuncio di ADL

Panchina Napoli - Ancelotti ha firmato : il colpaccio è servito - le richieste sul mercato e gli intoccabili [NOMI e DETTAGLI] : Panchina Napoli – Colpo di scena sul mercato del Napoli, già deciso l’addio del tecnico Maurizio Sarri (Zenit e Chelsea si contendono l’allenatore), sembrava quello di Simone Inzaghi il nome in pole per iniziare un nuovo progetto. Poi il colpo di scena, nella serata di ieri il vertice con Carlo Ancelotti che ha avuto esito positivo, accordo di massima raggiunto per un biennale con opzione per il terzo da 6,5 milioni di euro a ...

Ancelotti al Napoli : ore decisive - oggi altro incontro con De Laurentiis. Anche Giuntoli a Roma : Le parti si rivedranno in mattinata per quella che potrebbe davvero essere una "fumata bianca" e regalare a Napoli città e al club uno degli allenatori più vincenti al mondo. Infatti con Carlo ...

Napoli - Ancelotti ‘soppianta’ Sarri : le cifre del contratto offerto dal presidente De Laurentiis : Nel corso della cena svolta ieri nella sede della Filmauro a Roma, Aurelio De Laurentiis ha offerto a Carlo Ancelotti un contratto biennale a 6.5 milioni di euro a stagione Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri è ormai ai titoli di coda, l’incontro avvenuto nella serata di ieri tra Carlo Ancelotti e il presidente del Napoli ha sancito un addio ormai palese, che chiude un ciclo durato solo tre anni. LaPresse/Ciro Sarpa Il ...

Napoli-Ancelotti - intesa per tre anni a 15 milioni : Carlo Ancelotti al Napoli: l'ambizioso progetto di Aurelio De Laurentiis è decollato. Dopo i proficui contatti dei giorni scorsi con gli intermediari dell'operazione, ieri - al termine di un vertice ...

Svolta Napoli - panchina ad Ancelotti : Carletto Ancelotti a un passo dal ritorno in Italia. E lo farebbe sedendosi sulla panchina del Napoli. Una decisione più vicina dopo il lungo vertice di ieri con Aurelio De Laurentiis negli studi ...

Ancelotti al Napoli - è (quasi) fatta : addio Sarri : Quando finisce un ciclo, come quando finisce un amore, gli addii sono sempre dolorosi. Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non si stanno lasciando nel migliore dei modi. Il tecnico ha nicchiato a lungo, non ha voluto saperne di...

Napoli - ecco Ancelotti il vincente : le Champions al Milan - la Decima col Real e... : "Chi mi piacerebbe allenare in una squadra futura? Tra gli italiani dico Insigne". Profetico: ecco una nuova dote di Carlo Ancelotti. Le altre, invece, sono arcinote a tutti: Carletto è un grandissimo ...

Napoli - preso Ancelotti - De Laurentiis ha un buon motivo per non esonerare Sarri - : Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis non intende esonerare il tecnico del calcio spettacolo, nonostante una clausola gli permetta di congedarlo con una misera penale di 500 mila ...

Ancelotti verso il Napoli : stipendio top per l’ex tecnico del Bayern : Se ci sarà l'accordo con De Laurentiis diventerà il secondo allenatore più pagato della Serie A dietro ad Allegri. L'articolo Ancelotti verso il Napoli: stipendio top per l’ex tecnico del Bayern è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Napoli scarica Sarri : il nuovo allenatore è Carlo Ancelotti : Colpaccio di Aurelio De Laurentiis. Maurizio Sarri dice addio. Al suo posto arriva Carletto Ancelotti che siederà sulla panchina del