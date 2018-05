Il MIlan punta Belotti | Kalinic e Borini verso il Torino

Per Gattuso il MIlan torna forte in tre mosse : "Fare un buon calcio - puntare alla Champions e rinforzare la squadra" : L'allenatore del Milan ha in testa già la prossima stagione e l'obiettivo numero uno è cercare una punta

MIlan - c'è l'idea Immobile. E in mezzo spunta Badelj : "Un attaccante importante-importante" confessa il d.s. Mirabelli a chi gli chiede di definire l'identikit del prossimo centravanti rossonero, come rivela Alessandra Gozzini sulla Gazzetta in edicola ...

PROBABILI FORMAZIONI / MIlan Fiorentina : chi sarà la punta? Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Milan Fiorentina: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Solito dubbio Cutrone-Kalinic per Gattuso, che perde Montolivo per squalifica(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 15:46:00 GMT)

MIlan - non solo Cavani : per l'attacco spunta un nome top a sorpresa Video : Il Milan deve ancora chiudere la stagione di Serie A e sara' determinante mantenere un sesto posto che rappresenterebbe la migliore base possibile per ripartire nella prossima stagione. Sembrano essersi diradate le nubi all'orizzonte sul futuro di Mirabelli in rossonero: il direttore sportivo calabrese continua a lavorare in maniera incessante sul futuro, alla ricerca di quei profili che potrebbero fare al caso del sodalizio rossonero. A stretto ...

Donnarumma al Liverpool? / Klopp incontra Raiola - ma spunta anche il Napoli per il portiere del MIlan : Donnarumma al Liverpool? Klopp incontra Raiola, ma spunta anche il Napoli dove il calciatore sarebbe spinto direttamente dall'agente che proverebbe a convincere il presidente De Laurentiis.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 11:39:00 GMT)

MIlan - Romagnoli : 'Europa League? Puntavamo alla Champions. Gattuso...' : È un uomo schietto e sincero, conosce bene il mondo Milan e questo è stato importante' SUL Milan - 'Abbiamo tanti margini di miglioramento, siamo un gruppo giovane. Speriamo di continuare a crescere ...

MIlan : Gattuso ha fatto il miracolo - ma puntare al settimo posto è follia : Chiaro che l'auspicabile sesto posto non può che rappresentare un punto di partenza per tornare ai livelli gloriosi di uno dei club più prestigiosi al mondo. Il giudizio finale sulla stagione lo ...

MIlan - addio a Gattuso senza Europa. Spunta l’idea Sarri : Milan, addio A Gattuso- In caso di mancata qualificazione alla prossima Europa League, il Milan potrebbe decidere di dire addio a Gattuso. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, i rossoneri starebbero pensando a Sarri come nuova guida tecnica per la prossima stagione. Bisognerà convincere il tecnico a sposare un progetto senza Europa, […] L'articolo Milan, addio a Gattuso senza ...