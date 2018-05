Il litorale tra gigli e rifiuti scenario di Dune Sentieri possibili

Bordoni : chiediamo convocazione di un consiglio straordinario per litorale : Roma – Bordoni: chiediamo di discutere con associazioni di categoria dei balneari e dei commercianti Roma – Di seguito le parole di Davide Bordoni, Coordinatore e Capogruppo di Forza Italia in Assemblea Capitolina. “Vista la grave situazione di immobilismo e la mancata progettazione per l’imminente stagione balneare per il Lido di Ostia, tutte le forze politiche di opposizione hanno firmato e depositato un documento dove ...