Il governo del non fare vuole chiudere l' Ilva e spaventa le imprese

Rallenta la nascita del governo - nessun segnale da Mattarella : A frenare il capo dello Stato non è solo il nome proposto per la presidenza del Consiglio ma anche quello del leghista Savona all'Economia -

Confindustria boccia la nascita del governo Di Maio : Dialogo e collaborazione da parte di Confindustria con tutti i governi e le istituzioni, ma con “messaggi chiari”. I temi degli

Meloni contro il governo Conte e i dubbi di Trump sull'incontro con Kim. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte rimane il candidato premier di Lega e M5s, confermano i vertici dei due partiti, nonostante le varie incongruenze sul curriculum del giurista messe in evidenza dai media italiani e internazionali. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sostengono ancora Paolo Savona come minis

governo - il Quirinale prende tempo sul conferimento dell'incarico. M5s e Lega difendono Conte : Nessun passo indietro della Lega sull'indicazione dell'euroscettico Paolo Savona per la poltrona di ministro dell'Economia, ma nella trattativa di Governo il nome del successore di Per Carlo Padoan ...

governo M5s-Lega - profilo di Conte al vaglio del Colle. Il problema è Savona. Salvini : “Se qualcuno vuole fermarci - lo dica” : Le consultazioni a vuoto, la prospettiva di un Governo istituzionale e le minacce di ritorno al voto a fine luglio, le trattative sul contratto di Governo firmato da M5s e Lega andate avanti a rassicurazioni e correzioni, grandi e piccole: eppure non è ancora finita. L’arrivo sul traguardo del possibile Governo di Di Maio e Salvini è al rallentatore: l’esecutivo “del cambiamento” vede ancora da lontano le Camere alle ...

Il "novizio" Giuseppe Conte e la ricetta del governo gialloverde : Metterà in pratica tutto questo attraverso una delicata opera di azione politica il , possibile, futuro premier 'tecnico' Giuseppe Conte, il 'novizio' della politica designato alla poltrona di ...

"I nuovi padroni dell'Italia possono far tremare l'euro". Un altro affondo del Financial Times sul governo M5S-Lega : Il nuovo governo italiano innescherà una crisi con l'Europa e, se sì, con quali conseguenze? È la domanda che si pone il Financial Times in un fondo pubblicato sul suo sito internet intitolato 'I nuovo padroni dell'Italia possono far tremare l'euro' e firmato da Martin Wolf. 'Una possibilità è che Giuseppe Conte guidi un governo convenzionale', pronto a fare 'un passo indietro al primo sentore di polvere da ...

Nel libro di Savona le idee del futuro governo? : C'è un dolente sottofondo nel libro "Come un incubo come un sogno" scritto dal professor Paolo Savona. È il senso di non esser riuscito a cambiare con le proprie idee il corso delle cose, su cui oggi, a distanza di tempo, pensa di aver avuto ragione. Critico, fin dall'inizio, della fondazione dell'Euro, nel suo lavoro traccia un ritratto realistico, pessimista, e feroce del fallimento che aveva previsto: "Parte importante dei ...

8 motivi per non fidarsi del governo Lega-M5S : Dalla scelta del premier proposto al bluff del reddito di cittadinanza; dalla non sostenibilità delle spese alla superficialità delle proposte

Uscire dall'euro ma anche no. Ecco cosa pensa il ministro dell'Economia - in pectore - del governo gialloverde : Roma. "Qua-ran-ta-du-e". Antonio Maria Rinaldi lo scandisce bene, quel numero, come a voler rimarcare, nel tono della voce, l'importanza del vincolo. Quarantadue, infatti, sono gli anni che lo legano ...

governo - profilo Conte al vaglio del Colle : ancora nulla di deciso : Su Giuseppe Conte non è stata ancora presa una posizione da parte del Quirinale e la sua figura sarebbe al vaglio scrupoloso del Colle. Secondo fonti stampa, è possibile che il presidente della ...

governo M5S-Lega - dubbi del Colle su Conte premier. Torna l’ipotesi Di Maio : All’indomani dell’indicazione da M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, il Quirinale ha convocato i presidenti dei due rami del Parlamento per fare il punto in vista dell’incarico...

governo - esplode il caso del curriculum di Giuseppe Conte - M5s : è tutto giusto : Giuseppe Conte, potentially Italy's next leader, wrote that he "perfected and updated his studies" at NYU, which, when asked, said "A person by this name does not show up in any of our records as ...