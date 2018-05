Il Genoa spettacolo di Preziosi è frutto di un' inaspettata novità

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) La mano tesa diverso la Nord, la promessa di unVIDEO per la nuova stagione. La salvezza dai tratti miracolosi conquistata con Ballardini in panchina ha riacceso l'entusiasmo del presidente rossoblu, che vuole chiudere la sua era sotto la lanterna regalando ai tifosi una squadra da primi dieci posti. Un colpo per ogni reparto, milioni freschi perSi riparte dal dodicesimo piazzamento di questa stagione, sul taccuino del direttore generale Perinetti ci sono diversi nomi per tentare il salto di qualita' VIDEO. L'allenatore è stato chiaro: servono almeno 4-5 rinforzi di livello. Gamba, forza e qualita' per sostenere uncinico e ambizioso. Obiettivi che sembrano finalmente alla portata del numero uno del Grifone, che, forte di una complessiva crescita finanziaria, vuole divertirsi, seppur da lontano. Il ritorno allo stadio contro il ...