Il film della giornata | dalla convocazione di Conte al Colle all' arrivo in taxi alla

Prima che la Notte : Rai 1 celebra la Giornata della Legalità con un film tv in ricordo di Pippo Fava : Prima che la Notte - Fabrizio Gifuni Nel prime time di Rai 1 arriva Prima che la Notte, un film tv di denuncia che racconta la vita, e soprattutto la morte, di Giuseppe “Pippo” Fava, un giornalista ucciso dalla mafia nel gennaio del 1984. Un racconto diretto da Daniele Vicari, che ripercorre le fasi finali della vita dell’uomo, uno scrittore che, ormai ultracinquantenne e con alle spalle una carriera fatta di successi, decide ...

Settimana Della Legalità 2018 Rai : programmazione - film e documentari : In occasione del 26° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, la Rai promuove la Settimana Della Legalità 2018 dal 21 al 27 maggio per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato. Di seguito tutta la programmazione del palinsesto tra film, speciali, documentari. Settimana Della Legalità 2018: la Rai ricorda Falcone e Borsellino Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e Paolo Borsellino. La loro ...

Mowgli - il trailer del nuovo film dal Libro della giungla : Dimenticate le allegre atmosfere de Il Libro della giungla targato Disney, film classico d’animazione del 1967, ma anche la sua versione in live-action del 2016. Perché Mowgli, il nuovo adattamento in carne ossa del romanzo culto di Rudyard Kipling, sembra essere una storia decisamente più cupa e drammatica. In queste ore è uscito il primo trailer della pellicola girata da Andy Serkis, l’attore divenuto famoso per i ruoli in Cgi come ...

WALKER TEXAS RANGER : LA STRADA DELLA VENDETTA/ Su Rete 4 il film con Chuck Norris (oggi - 21 maggio 2018) : WALKER TEXAS RANGER: La STRADA DELLA VENDETTA, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Chuck Norris e Clarence Gilyard Jr., alla regia Joe Coppoletta. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 06:16:00 GMT)

Violentata a Roma - il racconto choc della vittima : 'Io vomitavo - loro filmavano tutto' : Tre uomini la tenevano ferma allungando continuamente le mani e un altro si avventava su di lei come una belva feroce. L'orrore ha superato ogni fantasia, anche la più malata, in una vecchia Panda ...

Dogman - la madre della vittima del "Canaro" chiede il ritiro del film : L'uscita nelle sale di "Dogman", il film di Matteo Garrone liberamente ispirato alla vicenda alla vicenda di Pietro De Negri, conosciuto come "Er Canaro della Magliana", è accompagnata da critiche...

film in uscita - cosa vedere e cosa no nel weekend della Palma d’oro a Cannes : da Dogman a Deadpool 2 : IL CODICE DEL BABBUINO di Davide Alfonsi e Denis Malagnino. Con Denis Malagnino, Tiberio Suma, Stefano Miconi Proietti. Italia 2017. Durata 78’ Voto: 3,5/5 (DT) Hinterland romano, il corpo di una donna vittima di uno stupro viene ritrovato vicino ad un campo rom. Tiberio, il compagno della ragazza, cerca subito vendetta andando alla ricerca dei responsabili. Con lui, in auto, ad aiutarlo, c’è l’amico Denis, padre di famiglia senza lavoro che per ...

10 film insostenibili. Breve storia della fuga dalle sale cinematografiche : Al festival di Cannes 2018 The House That Jack Built di Lars Von Trier ha scatenato quel fastidio e quella repulsione a cui raramente mirava. Violenza ma non solo, violenza sadica, violenza su chi non lo merita, violenza mostrata nell’atto di fare male, di massacrare e di farsi macabra. Il sangue e il peggio di noi stessi, insomma tutto ciò che un regista sa essere duro da sostenere e che, se non viene trattato con ironia e con la ...

'Dogman' film della critica : ... con rigore essenziale e una fisicità dai tratti pasoliniani, Matteo Garrone torna a scandagliare temi e ossessioni del suo cinema sublimando la realtà della cronaca in una cupa visione del mondo e ...