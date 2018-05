IL CAPITANO MARIA 2 | CI SARÀ LA SECONDA STAGIONE? Vanessa Incontrada e quell’innata

Gli ascolti de Il CAPITANO MARIA vincono sul Grande Fratello 2018 - finale aperto per la serie : e la 2ª stagione? : Ottimi gli ascolti de Il Capitano Maria, che chiude in bellezza la sua prima stagione facendo presagire un seguito. La quarta e ultima puntata ha infatti registrato 5.620.000 spettatori pari al 22.7% di share. Numeri in calo rispetto al debutto segnato da oltre 7mila spettatori, ma tuttavia buoni se si guarda alla concorrenza su Canale5 rappresentata da il Grande Fratello 2018 - che ha registrato 3.738.000 spettatori pari al 21.8% di ...

«Il CAPITANO Maria» : l’effetto-Incontrada che piace sempre : Un mistero da risolvere, una cosca mafiosa da fermare, degli hacker da mettere in salvo. Sono molte le sfide che il Capitano Maria Guerra – bella, determinata, l’espressione turbata di chi ha qualcosa da nascondere – affronta con coraggio, pronta a tutto pur di sventare attentati e assassinii. Chi si aspettava la classica fiction di Raiuno, con il caminetto acceso e le case di pietra bianca, ha fatto male i conti, perché con il ...

Repliche su Rai Play e riassunto ultimo atto de Il CAPITANO MARIA Video : Questa sera, 22 maggio, in scontro diretto con il Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso, andra' in onda l'ultima puntata della fiction Il capitano Maria. Ecco La trama della quarta e ultima puntata, le Repliche e gli ascolti del 21 maggio. Il pubblico ha to numeroso la fiction, si vedra' in futuro se ci sara' la seconda stagione, per ora non ci sono conferme o smentite. Trama del 22 maggio fiction Il capitano Maria Nella puntata di ...

Il CAPITANO MARIA - riassunto ultima puntata : Saranno risolti tutti i misteri legati alla città ed al passato della protagonista nell'ultima puntata de Il Capitano Maria, in onda questa sera, 22 maggio 2018, alle 21:25 su Raiuno. Il Capitano dei carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada deve riuscire a sventare il piano del clan Patriarca, ma occuparsi anche della sua famiglia.Il Capitano Maria, riassunto ultima puntata ...

Il CAPITANO MARIA - diretta ultima puntata : il suicidio di Tancredi : Saranno risolti tutti i misteri legati alla città ed al passato della protagonista nell'ultima puntata de Il Capitano Maria, in onda questa sera, 22 maggio 2018, alle 21:25 su Raiuno. Il Capitano dei carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada deve riuscire a sventare il piano del clan Patriarca, ma occuparsi anche della sua famiglia.-Di seguito, il liveblogging dell'ultima puntata de Il Capitano Maria- [live_placement]prosegui la ...

Il CAPITANO MARIA - diretta ultima puntata : l'identità dello Svedese : Saranno risolti tutti i misteri legati alla città ed al passato della protagonista nell'ultima puntata de Il Capitano Maria, in onda questa sera, 22 maggio 2018, alle 21:25 su Raiuno. Il Capitano dei carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada deve riuscire a sventare il piano del clan Patriarca, ma occuparsi anche della sua famiglia.-Di seguito, il liveblogging dell'ultima puntata de Il Capitano Maria- [live_placement]prosegui la ...

Il CAPITANO MARIA 2 ci sarà? : Il Capitano Maria E’ stato un grande successo per la Rai: Il Capitano Maria, la fiction con protagonista Vanessa Incontrada, ha registrato ascolti molto alti e coinvolto il pubblico dell’ammiraglia, che l’ha premiata con una media di share del 26% nelle prime tre puntate. Un successo che dipende in gran parte dalla popolarità dell’interprete principale, ormai adottata dai telespettatori di Rai 1 e volto riconoscibile ...

Il CAPITANO MARIA - diretta ultima puntata : il matrimonio : Saranno risolti tutti i misteri legati alla città ed al passato della protagonista nell'ultima puntata de Il Capitano Maria, in onda questa sera, 22 maggio 2018, alle 21:25 su Raiuno. Il Capitano dei carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada deve riuscire a sventare il piano del clan Patriarca, ma occuparsi anche della sua famiglia.-Di seguito, il liveblogging dell'ultima puntata de Il Capitano Maria- [live_placement]prosegui la ...

