Il bilancio di un anno di Var | 115 “cambi” | meno rigori e ammonizioni

Banca Carige - dopo cinque anni il bilancio torna in utile. 200 lavoratori e 60 filiali in meno in un anno : Sul fronte degli oneri di gestione, pari a '117,8 milioni , -9,5% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, , la Banca continua la propria politica di gestione rigorosa dei costi, ...

Ventimiglia - 1073 cittadini hanno votato i progetti per il bilancio Partecipativo : Per chi non riuscirà a venire di persona si terrà una diretta streaming reperibile sul sito internet del Comune di Ventimiglia .

Universiadi - De Luca alla Mostra : 'I soldi non vanno usati per il bilancio' : 'Sono preoccupato per la scelta di insediare il villaggio olimpico alla Mostra d'Oltremare. Mi auguro che non si utilizzino i soldi del fitto dell'area per risanare bilanci che non stanno in piedi': ...