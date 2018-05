Iaquinta | chiesti 6 anni di carcere ' Ndrangheta | processo Aemilia | per l' ex attaccante

Vincenzo Iaquinta - chiesti sei anni per l'ex campione del Mondo : c'è anche l'aggravante mafiosa : Tra gli imputati del processo Aemilia, il più grande mai istituito in Italia contro le infiltrazioni della ' ndrangheta al Nord Italia, c'è anche il nome dell'ex giocatore della Juventus e della ...

Chiesti per il campione del mondo 2006 Iaquinta 6 anni di carcere : Richieste di pena pesanti, quelle arrivate in serata a Reggio Emilia da parte dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Bologna, al termine della requisitoria del processo Aemilia, il più grande contro la `ndrangheta mai celebrato al Nord Italia. Tra i reati contestati, a vario titolo, associazione a delinquere di stampo mafioso, fal...

