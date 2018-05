I timori dell' Ue | attenti a debito | Fornero e lavoro ammonisce il commissario

DALLA SVIZZERA/ I timori e i malumori nel Paese della (finta) piena occupazione : Disoccupazione bassissima e posti di lavoro scoperti superiori ai chi li cerca. Questa è la SVIZZERA dipinta all’estero, ben diversa da quella reale, spiega CLAUDIO MESIONAT(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 06:06:00 GMT)SPILLO/ Il "finto programma" sul lavoro di Lega e M5s, di G. LarghiELEZIONI VENEZUELA/ Maduro vince le votazioni disertate dal popolo, di A. Illia

Prostata irritata - l'esperto : "I timori da sfatare". Il ruolo della serenoa repens per prevenire i malanni : Contro la Prostata irritata si fa strada un nuovo rimedio, assai efficace. L'infiammazione, per inciso, riguarda il 77% dei maschi adulti e il problema tende a cronicizzarsi. Per combatterlo - e salvare così la vita sessuale e salvarsi dall'irrefrenabile bisogno di andare in bagno -, spiega Il Giorn

I timori della stampa estera per il governo M5S-Lega. Le Monde : "Una sfida mortifera per l'Europa" : La stampa estera guarda con preoccupazione al contratto di governo di Lega e Movimento 5 Stelle. "Italia: una sfida mortifera posta all'Europa", scrive Le Monde che sottolinea che pur avendo programmi molto diversi, 5 Stelle e Lega hanno deciso di associarsi "attorno a un nemico comune: la Commissione di Bruxelles. Sul piano economico, il progetto delle due formazioni - un mix di aumento delle spese e tagli alle tasse senza coerenza - ha di che ...

Ansie e timori nella tana della baby gang : Piazzetta Cacciaguida, i residenti: 'Da qualche mese c'è meno tranquillità'. 'Riunioni quasi quotidiane. Sotto il portico si radunano a bere e fumare'

ABU MAZEN - “SHOAH COLPA DEGLI EBREI”/ timori per il quinto venerdì della "Marcia del ritorno" : Abu MAZEN, bufera per frasi su Olocausto: “Causato da comportamento EBREI”. Netanyahu contro leader palestinese: “Patetiche frasi antisemite”. Ondata d'indignazione internazionale(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:03:00 GMT)

Tasse auto - in Italia un salasso da 73 mld : tra i più alti della UE. timori per rialzi con nuovi test CO2 : ROMA - Dall'Iva alle Tasse di registrazione, dal bollo ai pedaggi alle accise, l'Italia è ai primi posti nell'Ue a 15 paesi per carico fiscale sull' auto con 73 mld nel...