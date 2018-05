I primi 4 anni di assessorato di Giovanni Di Iacovo e il programma del 2018

Australia : nel nordovest i primi sbarchi di esseri umani 65mila anni fa : Un team di archeologi e tecnici di due università Australiane e di enti di ricerca, ha descritto su Quaternary Science Reviews il viaggio dei primi esseri umani per raggiungere il continente Australiano 65mila anni fa: si è scoperto che si trattava di navigatori esperti, che hanno effettuato un lungo viaggio che prevedeva passaggi da un’isola all’altra. Secondo il professor Peter Veth dell’University of Western Australia, la ...

Festeggia i suoi primi 10 anni la 'Festa dei Folli' di Codroipo : Presenta i seuenti spettacoli: - La grade fuga: escapologia comica - I have a dream: clowenerie arobatica - Mr bang: clowenerie eccentrica - Mago Bastardo: magia politicamente scorretta. Marco ...

I primi 50 anni della Teoria delle stringhe - l’ideatore : “Rivoluzione fatta di dimensioni extra e universi multipli” : È possibile immaginare l’universo come una meravigliosa sinfonia, nascosta nelle pieghe più intime della materia. Ogni suo mattoncino di base, ogni sua particella elementare è in realtà come una corda di violino, minuscola, invisibile anche al più sensibile degli strumenti scientifici, almeno per il momento. E, come un violino produce suoni diversi a seconda del modo in cui è pizzicato, così le vibrazioni di queste minuscole corde sarebbero alla ...

Anima e coscienza di Catania : i primi 35 anni degli Uzeda : Ma mi è doveroso dire che il fermento esplose anche nelle altre città e province, in tutta la Sicilia, in tutt'Italia ed in tutto il mondo. Accadde in quel preciso momento, in modo globale, perchè ...

L'Area Science Park festeggia i suoi primi 40 anni : Protagonisti dell'evento esponenti di fama nazionale del mondo dell'innovazione, dell'industria e della scienza, rappresentanti del mondo istituzionale e politico. Tra questi: Licia Mattioli, vice ...

Laetitia Casta : i miei primi 40 anni tra amore e successi : È negli anni del fidanzamento con Stefano Accorsi che decolla anche la sua carriera sul set che oggi conta diciotto film, un paio di miniserie TV e tre spettacoli teatrali. Nel 2017 Laetitia, si ...

Land Rover - I modelli più iconici dei suoi primi 70 anni - FOTO GALLERY : Il 30 aprile del 1948 venne presentata al Salone di Amsterdam la Serie I, il primo modello di una nuova famiglia di fuoristrada del marchio Rover, la Land Rover. La vettura veniva prodotta a Solihull, in una ex fabbrica dellaviazione militare, e aveva le Jeep nel mirino.La traversata. Dotata di trazione integrale permanente (poi disponibile anche a inserimento manuale), sarebbe entrata ben presto nella leggenda. Celebre fu il raid ...

Dal 4 maggio Adidas regala scarpe per i primi 80 anni : catena Whatsapp con bufala? : Il tormentone "Adidas regala scarpe gratis" è ormai un classico intramontabile, al punto che il popolare marchio avrà compiuto 80 anni almeno tre o quattro volte secondo una catena Whatsapp che di tanto in tanto torna a farci visita. Vedere per credere il fatto che qualche mese fa abbiamo già condiviso sulle nostre pagine la medesima notizia di oggi 4 maggio, destinata a truffare soprattutto gli utenti meno esperti che sognano di sfruttare la ...

Gabriele Cirilli a Domenica Live/ I suoi primi 30 anni di carriera e venticinquesimo di matrimonio con Maria : Gabriele Cirilli a Domenica Live: il comico ospite di Domenica Live e pronto a festeggiare i 30 anni di carriera ed i suoi primi 25 anni di matrimonio con la moglie Maria.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:48:00 GMT)

Sky Atlantic Dawson's Creek - il canakle dedicato alla serie cult dei primi anni 2000 : Dopo Beverly Hills 90210, prima di The O.C,c’è stata una serie che con i personaggi e il suo modo di raccontare sul piccolo schermo i problemi adolescenziali è riuscita a lasciare il segno e a rimanere impressa nell’immaginario collettivo di un’intera generazione di giovani e giovanissimi. È DAWSON’S Creek, la serie con protagonista James Van Der Beek, che ha fatto da trampoli...

New Girl 7 in Italia dal 22 aprile su FoxComedy - l’ultima stagione 3 anni dopo : anticipazioni primi due episodi : dopo poco più di due settimane dal debutto su Fox negli Stati Uniti, parte la programmazione di New Girl 7 in Italia: anche nel nostro paese il pubblico potrà seguire l'ultima stagione della comedy con Zoeey Deschanel, in onda a partire da domenica 22 aprile su FoxComedy. New Girl 7 va in onda con un episodio a settimana in seconda serata, dalle 22:40, sul canale 128 di Sky dedicato alle sit-com e alle serie di genere commedia. Il 22 ...

L'Enjoy Volley fa festa per i suoi primi cinque anni di attività : Ci proponiamo di avere un approccio diverso alla pallavolo che è lo strumento che ci permette di far crescere i giovani in un mondo fatto di amicizia, divertimento e allegria ; di vivere lo sport ...

Vespa Primavera - i primi cinquant’anni si festeggiano nel museo rinnovato – FOTO : La Primavera fu senza dubbio una delle Vespa più amate, oltre a diventare ben presto un’icona del lifestyle all’italiana. Fu messa in produzione nel 1968 e andò in pensione nel 1982. Oggi la sua erede ne fa propri i valori di dinamismo, gioventù, tecnologia, sicurezza e anche attenzione per l’ambiente. Ma oggi si festeggiano soprattutto i suoi primi cinquant’anni, e lo si fa in un modo davvero speciale. Per ...

BRA/ La Premiata Libreria Marconi ha festeggiato i primi 30 anni : Venerdì 13 aprile a Bra la Premiata Libreria Marconi ha festeggiato i suoi primi 30 anni di attività. I lettori di ieri e di oggi hanno affollato lo spazio che in questi anni, in questi decenni si è ...