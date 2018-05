I disabili alla conquista del Palazzo | in campo lista di portatori handicap

Ulcera “carnivora” del Buruli - cos'è?/ Australia - allarme epidemia : può portare a deformità e disabili tà : Ulcera “carnivora” del Buruli , cos'è? In Australia è allarme epidemia : può portare a deformità e disabilità se non trattata. Negli ultimi quattro anni i casi sono aumentati del 400%(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:35:00 GMT)

disabili tà - alla ribalta esempi di vita per i figli 'dal web al teatro' : A Bologna si svolgerà il Festival dedicato alla Disabilità , dove si potrà dibattere sull'argomento in una quattro giorni di incontri e spettacoli. La vera sorpresa dell'evento saranno i ragazzi ...

Pallavolo e disabilità : a Monterotondo una partita per la vera integrazione : Monterotondo , ROMA, - 'Integriamoci… con il volley! La rete è la nostra unica barriera'. Giovedì 29 marzo alle ore 10.00 presso il palazzetto dello sport di Monterotondo , in via Monviso, ci sarà una bellissima e divertente partita di Pallavolo integrata, nell'ambito di 'Giocare insieme: Volley Team Monterotondo e il Pungiglione per l'inclusione ...