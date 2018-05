I contatti bloccati su WhatsApp potrebbero mandarvi messaggi | vedere l’ultimo accesso e

WhatsApp : grave bug permette ai contatti bloccati di inviare i messaggi : Bloccare un contatto è una delle funzionalità fondamentali per WhatsApp in quanto consente agli utenti di proteggersi da eventuali persone particolarmente sgradite. Tale feature, tuttavia, risulta possedere dei problemi negli ultimi giorni con le relative lamentele sfociate nei social network come Twitter; provate infatti a cercare “ WhatsApp Blocked” e vi ritroverete con numerose segnalazioni. Il bug, presente ricordiamo solo su un ...

Problemi WhatsApp con contatti bloccati : possono inviare messaggi : Si registrano Problemi WhatsApp in queste ore, in particolar modo con la funzione che permette di bloccar contatti inopportuni o comunque fastidiosi. Questa non funzionerebbe a dovere dopo ultimo aggiornamento, in particolare per la versione iOS dell'applicazione di messaggistica. Le segnalazioni sono copiose e pure allarmanti. A raccogliere un numero notevole di testimonianze sugli attuali Problemi WhatsApp è @WABetaInfo. Proprio nella ...