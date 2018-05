Huawei | un Q1 2018 da sogno | numeri record | pur col rammarico degli USA

Huawei Partner Summit 2018 - un anno da vivere intensamente con i partner : ... messe a punto partendo proprio dal loro ascolto attraverso una survey commissionata a Nielsen condotta di recente su oltre 2.000 partner in tutto il mondo al fine di individuare le aree di ...

Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale con Android 8.1 Oreo - ma senza sensore di impronte : Huawei Y5 Prime (2018) è ufficiale dopo la sua comparsa sul sito del produttore: ecco le caratteristiche del nuovo smartphone di fascia medio-bassa della casa cinese, che purtroppo non dispone di un sensore di impronte digitali.

Prime informazioni sul nuovo Huawei Watch 2 2018 con schermo da 1 - 2 pollici : Arrivano ancora una volta da Evan Blass le Prime anticipazioni relative a Huawei Watch 2 2018, che però sembra una versione ridotta del modello precedente.

Huawei Mate 10 Pro regalo giusto per la Festa della Mamma 2018? 100 euro di rimborso : Pensare di acquistare un Huawei Mate 10 Pro come regalo per la Festa della Mamma di scena questa domenica 13 maggio è davvero un grande affare al momento? Grazie alla promozione ufficiale del produttore in Italia, c'è da pensarci. Al suon del claim "Una Mamma è sempre più connessa degli altri", ecco che è in corso una vendita agevolata del top di gamma che da diritto a ben 100 euro di rimborso sulla cifra spesa.

Ecco Huawei Y3 (2018) - il primo Android Go del brand cinese : Il primo smartphone equipaggiato con Android Go del produttore cinese prende il nome di Huawei Y3 (2018), dispositivo chiaramente di fascia bassa, che potrebbe comunque regalare parecchie soddisfazioni a quanti vorranno accaparrarsene un'unità. Partiamo con lo spendere qualche parola su Android Go, versione OS concepita da Big G per consentire anche a chi non può permettersi telefoni costosi di testare personalmente le funzionalità introdotte

Huawei Y3 (2018) è ufficiale : ecco il primo smartphone Android Go del colosso cinese : Huawei Y3 (2018) è il primo smartphone del produttore cinese che fa parte del progetto Android Go. Scopriamo insieme quali sono le sue caratteristiche

Huawei P9 Plus nuovo aggiornamento firmware maggio 2018 aspettando Android Oreo : Huawei P9 Plus riceve un nuovo aggiornamento firmware per le patch di sicurezza di maggio 2018, ovviamente non è ancora Android Oreo che però arriverà.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P9 Plus No Brand (non acquistato tramite operatore telefonico) che l'azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware nel nostro paese.

Huawei P8 Lite 2017 si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile 2018 : Huawei P8 Lite 2017 riceve un nuovo aggiornamento di sistema. Android Oreo? No, ma le patch di sicurezza di aprile 2018.

Huawei P20 Lite è già tempo di prezzo sottocosto su un volantino : l'offerta di maggio 2018 : Arriva il primo prezzo sottocosto per il nuovo Huawei P20 Lite che ha debuttato in Italia da circa un mese: ecco i dettagli l'offerta a inizio maggio 2018 in un volantino.Segnaliamo a tutti coloro che sono interessanti ad acquistare uno smartphone recente come l'Huawei P20 Lite, che a partire da oggi 3 maggio 2018 e fino al 12 dello stesso mese il dispositivo è disponibile al prezzo sottocosto di 289 euro presso i negozi

Huawei Y6 2018 disponibile in Italia : il prezzo di listino : Arriva in Italia il nuovo Huawei Y6 2018, lo smartphone ufficializzato lo scorso mese con sistema operativo Android Oreo e sblocco con volto: il prezzo di listino.Annunciato a metà aprile 2018, il nuovo Huawei Y6 2018 da oggi 3 maggio 2018 è disponibile all'acquisto in Italia tramite la classica grande distribuzione organizzata.

Huawei P8 Lite 2017 a prezzo sottocosto in tanti volantini di maggio 2018 : Da maggio 2018 molti volantini nazionali di vari rivenditori della GDO italiana propongono l'Huawei P8 Lite 2017 in offerta a prezzo sottocosto: ecco dove e quando.Se state cercando uno smartphone android che è aggiornabile pure ad Android Oreo, e avete un budget di spesa inferiore ai 150 euro vi segnaliamo che nei prossimi giorni troverete in offerta l'Huawei P8 Lite 2017.

Huawei Y7 Prime 2018 caratteristiche unboxing : Vediamo da vicino il nuovo Huawei Y7 Prime con un unboxing dettagliato che ci farà scoprire tutte le funzioni e il design del nuovo cellulare Android. L'ultimo smartphone Huawei della serie Y

Huawei Y5 2018 - Y6 2018 e Y7 2018 sono i nuovi entry level Huawei a partire da 119 euro : Huawei presenta la nuova gamma di smartphone di fascia base, composta dai modelli Y5, Y6 e Y7, con prezzi che partono da 119 euro.