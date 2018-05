Huawei P8 Lite 2017 brand Vodafone si aggiorna con le patch di aprile e maggio 2018

Meglio tardi che mai su Huawei P8 Lite 2017 TIM aggiornamento B185 - i dettagli : Il Huawei P8 Lite 2017 TIM fa un concreto passo in avanti in queste ore in Italia. L'aggiornamento B185 è sbarcato sull'esemplare che proprio da tempo era a corto di update. Lo stesso firmware, come pure riportato, era stato preannunciato nel mese di aprile e anche se un po' in ritardo, fa la sua comparsa praticamente a fine maggio. Il rilascio è pensato per il modello etichettato come PRA-LX1, appunto la variante di Huawei P8 Lite TIM in ...

Ondata di rilasci per Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento B209 : dritte su memoria interna : Una delle questioni più calde a proposito del cosiddetto Huawei P8 Lite 2017 non riguarda tanto i tempi necessari per toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, considerando il fatto che ad oggi non sappiamo ancora quanto durerà il beta testing partito un paio di settimane fa. Piuttosto, credo sia necessario concentrarsi su un'altra questione molto calda, come quella relativa al consumo della memoria interna. Diverse ...

Ulteriori segnalazioni per Huawei P10 Lite con aggiornamento B209 e primi feedback : Occorre un nuovo punto della situazione oggi 22 maggio per i tanti utenti che qui in Italia hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Lite. Lo premetto, al momento non ci sono ancora novità per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, nemmeno dal punto di vista della beta di cui tanto si parla da alcuni giorni a questa parte. Tuttavia, qualcosa inizia a muoversi in merito a quella che sulla carta sarà l'ultima patch prima del ...

Ancora aggiornamento B409 su Huawei P9 Lite e in coppia con B411 : le differenze : Incredibile ma vero: l'aggiornamento B409 su Huawei P9 Lite ha ripreso la sua distribuzione in queste ore nonostante, contemporaneamente in questi giorni, sia proseguito pure il rilascio del pacchetto successivo B411, sempre per lo stesso modello. Una vera e propria pioggia di update ma con una sostanziale differenze software. Del fimware B409 su Huawei P9 Lite e del suo primo rilascio entro i confini avevamo parlato a fine aprile. In ...

Parte la beta Oreo su Honor 8 Lite alias Huawei P8 Lite 2017 - tutti i chiarimenti : Una gran bella notizia quella della beta di Oreo su Honor 8 Lite per i proprietari di questo smartphone e non certo per quelli di Honor 8. Allo stesso tempo una conferma ulteriore per chi ha a disposizione un Huawei P8 Lite 2017. I tre smartphone qui menzionati hanno destini intrecciati ma pure diversi, giusto fare chiarezza vista pure l'abitudine del produttore Huawei e del relativo sotto brand Honor di commercializzare gli stessi telefoni con ...

Smartphone Android in offerta oggi 21 maggio : Nokia 7 Plus - Xiaomi Redmi 5 Plus - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 21 maggio sono: Honor 9, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Xiaomi Redmi 5 Plus, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 21 maggio: Nokia 7 Plus, Xiaomi Redmi 5 Plus, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Due motivi per installare subito su Huawei P10 Lite l’ultimo aggiornamento : Sta arrivando in queste settimane, qui in Italia, l'aggiornamento di aprile per Huawei P10 Lite. Si tratta a conti fatti della seconda patch di questa tornata, non a caso in grado di fare il suo esordio solo nella prima metà di maggio. Dopo aver fatto una prima apparizione a bordo dei modelli brandizzati Vodafone, in quel caso con la sigla B140, oggi 20 maggio riteniamo doveroso fare il punto della situazione anche per gli utenti che non hanno ...

Almeno tre novità per Huawei P20 Lite con il primo vero aggiornamento software : Emergono oggi 19 maggio alcune novità piuttosto interessanti per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 Lite qui in Italia, considerando il fatto che lo smartphone ha iniziato a registrare da subito un discreto successo nel Vecchio Continente in seguito alla sua commercializzazione. Sto parlando di un aggiornamento che a conti fatti porta a bordo del dispositivo Android il primo vero aggiornamento degno di nota, pur ...

Nuovo aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 : B209 di maggio - cosa propone? : Atteso da un sabato di fuoco il tanto apprezzato Huawei P8 Lite 2017, visto il rilascio del tutto inaspettato della build B209, l'aggiornamento avente il compito di veicolare con sé la patch di sicurezza di maggio. Non un pacchetto dal peso sconvolgente, visto che il tutto si riduce a 242MB, lo spazio necessario per omologare il software all'ultima versione degli upgrade per la sicurezza pensati da Google per i dispositivi equipaggiati col ...

Huawei P20 Lite e P8 Lite 2017 si aggiornano con le rispettive patch di sicurezza di aprile e maggio : Aggiornamenti in arrivo per due smartphone Lite di Huawei ovverosia Huawei P20 Lite e di P8 Lite 2017, entrambi no brand. Se per il primo citato oltre a varie ottimizzazioni e novità arrivano le patch di sicurezza del mese di aprile, per Huawei P8 Lite 2017 il nuovo update introduce persino le patch di sicurezza di maggio 2018. L'articolo Huawei P20 Lite e P8 Lite 2017 si aggiornano con le rispettive patch di sicurezza di aprile e maggio ...

Altra ondata di rilasci per Huawei P9 Lite con aggiornamento B411 : come va la batteria? : Stanno arrivando proprio in queste ore nuove segnalazioni da parte di utenti che hanno avuto modo di portare a termine il download dell'aggiornamento B411 su Huawei P9 Lite, quello che a conti avrebbe dovuto risolvere svariati problemi emersi con le ultime patch ottimizzate sui prodotti no brand. Alcuni giorni fa abbiamo già condiviso le notizie preliminari riguardanti questo pacchetto software, anche perché in tanti hanno avuto la possibilità ...

Un premio anche per Huawei P10 Lite dual SIM : sta arrivando l’aggiornamento B210 : Non se ne parlava da un po', ma da oggi 18 maggio è possibile imbattersi nell'aggiornamento B210 per Huawei P10 Lite dual SIM. Benché sia da sempre una versione estremamente popolare in Italia e nel resto d'Europa, lo smartphone non sempre ha ricevuto pacchetti software tempestivi rispetto alla variante "base", ma a quanto pare con la patch di maggio siamo andati praticamente di pari passo. Ecco dunque che l'occasione si rivela utile per capire ...

Segnalato per Huawei P10 Lite l’aggiornamento B209 : cosa dobbiamo aspettarci? : Nel corso degli ultimi giorni, parlando di Huawei P10 Lite, ci si sofferma quasi esclusivamente sulla questione relativa al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo. L'avvio del programma beta anche in Italia, pur considerando tutte le limitazioni del caso che ho deciso di affrontare con un apposito articolo lo scorso fine settimana, ha monopolizzato qualsiasi discorso riguardante l'evoluzione software di uno smartphone molto apprezzato dal ...

Altro problema per Huawei P9 Lite con apertura delle app : la situazione al 16 maggio : Sono trascorsi ormai due anni dalla commercializzazione del tanto chiacchierato Huawei P9 Lite e, come sempre avviene in queste circostanze, appare fisiologico che di tanto in tanto appaia un nuovo problema per lo smartphone. A maggior ragione quando si tratta di device così diffusi e tanto testati dal pubblico. L'ultimo sembra essere di natura software, evidentemente non riscontrato da tutti, ma allo stesso tempo da un numero significativo di ...