HTC U12+ è ufficiale | Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche

HTC U12+ : look compatto - niente "notch" e tanta potenza : Mancava solo lui all'appello degli smartphone più attesi di questa prima metà dell'anno, e alla fine è arrivato: Htc U12+, anticipato da un mese di indiscrezioni, è stato annunciato in questi minuti dal gruppo taiwanese ed è pronto per sfidare gli avversari che Samsung, Huawei, Apple, OnePlus, Lg e via dicendo hanno presentato e messi in commercio negli ultimi mesi. Nel look il telefono ricorda ancora vagamente il suo predecessore,

HTC U12+ quasi ufficiale : tutto quello che c'è da sapere a pochi giorni dalla presentazione : A meno di una settimana dalla presentazione ufficiale di HTC U12+, scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo top di gamma, immagini comprese.

In rassegna la scheda tecnica di HTC U12+ : specifiche al completo e foto : Mancano cinque giorni alla presentazione di HTC U12+, nuovo top di gamma del brand taiwanese in rampa di lancio. Del device ormai si sa praticamente tutto, grazie anche ad un documento, che sarebbe dovuto rimanere confidenziale, in cui vengono illustrate tutte le specifiche tecniche del prossimo dispositivo. Ci sono varie menzioni, tra cui quella allo schermo da 6 pollici in risoluzione QHD+ (1440 x 2880 pixel) in 18:9; il terminale includerà

Gli Sfondi dell'HTC U12+ disponibili per il vostro smartphone Android o iPhone : Link download : Potete scaricare gli Sfondi ufficiali del prossimo smartphone top di gamma HTC U12+ da poter utilizzare sul vostro smartphone Android o Apple iPhone: ecco il Link download.Seppur il prossimo HTC U12+ sarà presentato ufficialmente solamente a partire dal 23 maggio 2018, gli utenti possessori di uno smartphone Android o di un Apple iPhone possono già scaricare gli Sfondi ufficiali di quest'ultimo top di gamma.HTC U12+ ecco gli Sfondi

HTC U12+ il suo prezzo di listino sarà simile al Galaxy S9 - disponibilità da giugno 2018 : Il prezzo di listino del prossimo HTC U12+ è stato svelato a due settimane dalla data di annuncio; sarà caro quasi quanto un Galaxy S9 e dovrebbe essere commercializzato da giugno 2018.Il prossimo top di gamma di Htc, che dovrebbe prendere il nome di U12+, dovrebbe debuttare ufficialmente davanti al grande pubblico in data 23 maggio 2018.Oggi a poco meno di due settimane dall'annuncio ufficiale, sono stati svelati i presunti prezzi di

Presentazione HTC U12+ il 23 maggio : quel che finora sappiamo sul top di gamma : Il prossimo top di gamma del brand taiwanese dovrebbe chiamarsi HTC U12+, ed essere presentato il 23 maggio. Ci ha pensato l'azienda a divulgarne la notizia, attraverso i più disparati canali social di cui è firmataria. L'immagine di sfondo raffigura una serie di componenti interne, probabilmente l'insieme dell'hardware di cui il dispositivo andrà a comporsi. La cosa però non dovrà trarvi in inganno, visto il monito che compare immediatamente

Xiaomi Mi 6X e Mi 7 - LG V40 e K11 - Huawei Y3 - Y5 Prime e Y6 - HTC U12+ - quanta carne al fuoco : Scopriamo le ultime indiscrezioni su Xiaomi Mi6X e Mi 7, ancora in ritardo, LG V40 e LG K10+ 2018 con uno sguardo ai nuovi entry level di Huawei della gamma Y.

HTC U12+ costerà 799 euro secondo nuove indiscrezioni : Scopriamo nuove indiscrezioni relative a HTC U12+, il nuovo top di gamma del produttore taiwanese, che potrebbe costare 799 euro, meno di alcuni dei suoi diretti competitor.

Il presunto HTC U12+ si mostra in alcune immagini e render : HTC U12+, il nuovo top di gamma della compagnia taiwanese, è protagonista di una serie di possibili immagini e render che ci anticipano il suo possibile aspetto.

Nuovi render per HTC U12+ mostrano splendide colorazioni Liquid Glass : Scopriamo HTC U12+ tramite Nuovi render, basati su quello mostrato qualche giorno fa da Evan Blass, che ci mostrano come potrebbero essere le colorazioni Liquid Glass del nuovo flagship.

HTC U12+ svelato : primi dettagli hardware e immagine render : Una nuova immagine rendering del prossimo HTC U12+ mostra uno smartphone con display WQHD+ da ben 6 pollici di diagonale e le doppie fotocamere sulla scocca posteriore: altri dettagli hardware.Fino a poco tempo fa sapevamo che HTC stava lavorando ad un nuovo dispositivo android che avrebbe preso il nome di U12, quindi il diretto successore dell'attuale U11+ o U11.Oggi Evan Bass, tramite il proprio sito web VentureBeat, ha svelato un