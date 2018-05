Houston espugna Golden State e impatta la serie | 2-2

Playoff NBA 2018 : Houston espugna l’Oracle Arena. Golden State sconfitta - 2-2 nella serie : Tutto in parità. Houston vince gara-4 della finale della Western Conference e ribalta ancora nuovamente il fattore campo, portandosi sul 2-2. I Rockets superano Golden State per 95-92, centrando la loro prima vittoria di sempre nei Playoff in casa dei Warriors, che vedono così interrompere la loro serie record di 15 vittorie consecutive in casa nella post season. Non potevano scegliere una prima volta migliore Harden e compagni, che ora, ...