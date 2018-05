Habemus premier | Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico

vanityfair

: Habemus premier, perché a noi ce piace il latino #maratonamentana - _Esploratore_ : Habemus premier, perché a noi ce piace il latino #maratonamentana - MauroSeminara1 : Habemus #premier: 'avvocato difensore degli italiani' - LauraCarrese : RT @BarbaraRaval: HABEMUS PAPAM ... #Conte Premier , Mattarella ha detto sì. #governoLegaM5S -

(Di mercoledì 23 maggio 2018). O quasi. Si chiama, fa il docente di diritto privato, ha 54 anni, un figlio di 10, un profilo Facebook attivo da poche ore, un curriculum finito al centro di alcune polemiche e già due record dain pectore. Uno: è stato il primo uomo a salire al Colle per ricevere l’incarico dae presentarsi per la prima volta all’uomo che quell’incarico doveva darglielo, il Presidente della Repubblica. Due: è stato quello che è rimasto chiuso al Colle per più tempo, quasi due ore. Tempi galattici rispetto a quelli di Matteo Renzi, che nelle stanze quirinalizie trovò il tempo persino di fare un tweet preannunciando il suo arrivo. La sua voce la sentiamo per la prima volta in una sede politica ufficiale alle 19.30, quando si presenta davanti ai giornalisti e annuncia di averl’incarico, che accetterà con riserva. «Sarò ...