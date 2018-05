Ha 70 anni e dice di aspettare un figlio | sarà la mamma più vecchia al

Pensioni 2018 : Quota100 - la Cgil dice no e propone l'uscita a 62 anni Video : Resta ancora un argomento aperto quello riguardante la famigerata Quota 100 [Video]più volte sbandierata dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle a margine della campagna elettorale e nel nuovo contratto di governo stipulato nei giorni scorsi. Numerose novita' in campo previdenziale, infatti, sarebbero contenute nel contratto: dalla cancellazione definitiva della Riforma Fornero all'introduzione del sistema delle quote, alla flat tax e alla lotta ...

Pensioni 2018 : Quota100 - la Cgil dice no e propone l'uscita a 62 anni : Resta ancora un argomento aperto quello riguardante la famigerata Quota 100 più volte sbandierata dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle a margine della campagna elettorale e nel nuovo contratto di governo stipulato nei giorni scorsi. Numerose novità in campo previdenziale, infatti, sarebbero contenute nel contratto: dalla cancellazione definitiva della Riforma Fornero all'introduzione del sistema delle quote, alla flat tax e alla lotta ...

Shalabayeva al giudice 5 anni dopo : “Quello mio e di mia figlia fu rapimento” : “Quello mio e di mia figlia Alua fu un rapimento”. Cinque anni dopo Alma Shalabayeva conferma tutto. La moglie del dissidente kazako Muktar Ablyazov espulsa dall’Italia, messa su un aereo e rispedita in Kazakistan, racconta al tribunale a Perugia la sua versione di quanto accadde quel 31 maggio del 2013. La donna è stata sentita dal giudice per le indagini preliminari Carla Giangamboni con la formula dell’incidente probatorio ...

Chiara Nasti : «A chi mi dice : “Hai solo 20 anni”» : Tra le fashion blogger più famose d’Italia, con oltre un milione e mezzo di follower su Instagram, è stata ospite fissa di Piero Chiambretti nei panni di esperta di moda, concorrente di Dance Dance Dance e infine naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi (da cui si è ritirata dopo appena sei giorni per tornare dal fidanzato Ugo), e creatrice di una linea di prodotti per capelli con Sunsilk. Chiara Nasti ci accoglie negli studi ...

“Dice solo caz***e”. Giovanni Ciacci - attacco massacrante. Scontro tra vip ad alta tensione : immediata la replica : Nel giorno della finalissima di “Ballando con le stelle”, il clima di festa viene spezzato da una dichiarazione fortissima. Si tirano le somme di un’edizione di grande successo che ha dato del filo da torcere alla “rivale” Maria De Filippi nella sfida degli ascolti del sabato sera. Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro, come si sa, sono in finale alla settantaquattresima edizione di Ballando con le Stelle e sono ...

L’età giusta per sposarsi è 26 anni. Lo dice la scienza : L’età giusta per sposarsi? Sono i 26 anni! A svelarlo è una ricerca scientifica, secondo cui questo sarebbe il periodo perfetto per convolare a nozze. La conferma arriva da Brian Christian e Tom Griffiths, rispettivamente giornalista e psicologo cognitivo, che hanno realizzato una ricerca intitolata “Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions” e raccolta anche in un libro. Secondo gli esperti per rendere la nostra vita ...

Fabrizio Corona interviene in diretta tv e dice ad Alda D’Eusanio : “Mi hai leccato il c*** per cinque anni”. Lei : “Mi hai sempre fatto schifo” : “Alda D’Eusanio mi ha leccato il culo per cinque anni“. Con queste parole Fabrizio Corona ha fatto un’irruzione telefonica’ nello studio di Stasera Italia, su Rete4, dove si stava parlando di lui con alcuni ospiti in studio. L’ex re dei paparazzi che da poco ha avuto dal giudice della Sorveglianza Simone Luerti l’autorizzazione a usare i social e a rilasciare interviste, non deve avere apprezzato il modo ...

Dice di avere 129 anni - ma la sua vità è una "punizione" : la storia di Koku : Dalla morte del 117enne Nabi Tajima in Giappone il mese scorso, la donna più anziana documentata al mondo è considerata Chiyo Miyako , nata il 2 maggio 1901 , anch'essa giapponese. La vita umana ...

Bimba di 3 anni vola dal terrazzo - la madre arrestata : “Una voce diceva di buttarla giù” : La mamma della Bimba precipitata dal terrazzo di casa, a un'altezza di 6 metri, a Mogliano Veneto, è stata arrestata dai carabinieri di Treviso al termine di accertamenti e interrogatori. È accusata di tentato omicidio. Le “voci” nella sua testa le avrebbero detto di buttare giù la figlioletta.Continua a leggere

Criscito dice addio allo Zenit San Pietroburgo : 'Sette anni bellissimi' : SAN Pietroburgo , Russia, - Domenico Criscito prepara le valigie. Il suo ritorno in Italia è imminente, il Genoa lo aspetta a braccia aperte, c'è anche qualche altro club che spera di poterlo ...

Silvio Berlusconi dice no alla linea di Gianni Letta e al governo del presidente. Messaggi minacciosi dalla Lega : Dopo il secco 'no' a Sergio Mattarella , subito al voto subito? Lega e FdI insistono su luglio, Forza Italia frena: 'Riteniamo che il voto in estate non sia adatto per garantire la partecipazione come ...

Catania - picchia la moglie e dice al figlio di 4 anni di ferirla : A Catania, un romeno di ventisei anni è stato arrestato dai carabinieri, per violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.L'uomo maltrattava la moglie, anche lei 26 anni, picchiandola e segregandola in casa. Dopo l'ultima violenza, l'uomo, che aveva costretto la moglie ad avere rapporti sessuali con lui, per l'ennesima volta, aveva dato un coltello al loro figlio più grande, di soli 4 anni, incitandolo a ...

Al Bano dice con Loredana l’amore è finito 15 anni fa : In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” Al Bano confessa: “L’amore con Loredana Lecciso è finito 15 anni fa”.Il cantante è stato felice solo tre anni, poi il rapporto con Loredana si è spezzato nel 2005, quando lui è stato costretto ad abbandonare “L’isola dei Famosi”. Se tra loro è finita, sottolinea, non è colpa di Romina Power. Lui è stanco di essere attaccato in tv, lei della presenza costante nella loro ...