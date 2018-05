Guido Crosetto si è dimesso da parlamentare

Guido Crosetto : 'Giuseppe Conte professore a New York? Smentita troppo veloce per essere casuale' : ' Giuseppe Conte professore alla New York University? La Smentita sul New York Times troppo veloce per essere casuale'. Guido Crosetto di Fratelli d'Italia, ospite di Omnibus , su La7 , commenta il ...

Guido Crosetto - nuovo faccia a faccia con Matteo Salvini : 'Debole e ricattabile - con lui il M5s...' : 'Oggi ci incontreremo nuovamente con Matteo Salvini per valutare da parte nostra quali sono i passi da fare nei prossimi giorni'. Guido Crosetto , consigliere di Giorgia Meloni , è la chiave di volta ...

Governo - spunta il nome di Guido Crosetto come ministro : quale poltrona vogliono affidargli : Nella giostra del totoministri sempre più frenetica con l'avvicinarsi della scadenza imposta da Sergio Mattarella , c'è spazio anche per l'ex sottosegretario Guido Crosetto , oggi parlamentare eletto ...

Guido Crosetto - cosa rischia Matteo Salvini nel governo col M5s. E sulla Giustizia : 'Programma da rabbrividire' : Un intervento tutto da ascoltare, quello di Guido Crosetto a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parte con una battuta: 'Il mio nome esce tutte le volte che parlano di qualcuno di peso, quello ...

Guido Crosetto - la tentazione clamorosa sul Parlamento : via tutti e una sola commissione : Da quando il Parlamento si è insediato, i giorni di lavoro per deputati e senatori sono stati pochi, anzi pochissimi. L'attività fatica a decollare in attesa della nascita del governo e delle nomine ...

Guido Crosetto si tiene stretta la poltrona : Non era però riuscito a mantenere la stessa flemma mesi dopo, davanti all'accusa di aver inventato la laurea in economia citata nel curriculum della Camera. Allora aveva sibilato che erano stati i ...

Governo - Guido Crosetto cambia la maggioranza : 'Giorgia Meloni sarebbe ottimo ministro' : "Io ministro del prossimo Governo? Per carità, vi ringrazio, ma no, proprio, no. Ho visto che lo hanno scritto anche i giornali: li ritaglierò per i miei figli, così da poterglieli far vedere quando ...

Guido Crosetto massacra Silvio Berlusconi ed Elisabetta Casellati : 'Due dilettanti allo sbaraglio' : Per Elisabetta Casellati , il ruolo di premier incaricato ricevuto da Sergio Mattarella , si sussurra che sia stato più un onere che un onore. Missione quasi impossibile, quella della forzista ...

Dopo la Casellati - Roberto Fico? La profezia di Guido Crosetto : Guido Crosetto non è un parlamentare qualunque. Oltre il ruolo di coordinatore nazionale di FdI, è un attore ed osservatore acuto della politica italiana. Alla vigilia del voto del 4 marzo, inventò , ammettendolo, un sondaggio fake attribuito alla Ghisleri. I numeri di fantasia si rivelarono esatti, precisi come nessun altro aveva ...

Guido Crosetto sulla Siria : 'L'Italia impedisca l'uso delle basi. Silvio Berlusconi? Polemiche pretestuose' : Si può rimanere fedeli alle alleanze e dissentire con gli alleati, nota Guido Crosetto , coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, commentando i bombardamenti sulla Siria di venerdì notte. Si ...

Guido Crosetto - dal letto d'ospedale - ci spiega che cosa vuole FdI : "I tempi in politica aiutano sempre. Quello che è impossibile oggi diventa più facile fra due settimane o tre. Anche perché è già cominciato l'attacco di Di Maio, che ha cercato di ingraziarsi ...

Guido Crosetto - il coordinare di FdI salta le consultazioni : è in ospedale : Mancava un pezzo importante nella delegazione di Fratelli d'Italia che ha incontrato Sergio Mattarella al Quirinale. Assieme a Giorgia Meloni non c'era infatti Guido Crosetto , coordinatore nazionale ...

Guido Crosetto contro Davide Casaleggio : 'Vive un periodo di esaltazione...per il fatturato' : Insomma, altro che politica: secondo Crosetto, al centro, c'è il vil denaro. Comunque sia, l'esponente di FdI ridimensiona il ruolo di Casaleggio e della cosiddetta piattaforma Rousseau nel successo ...