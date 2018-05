Gruppo Adler Pelzer - Premiato come fornitore dell' anno dalla GM

quattroruote

: @Giancarlojuve11 Voi non sapete festaggiare, neppure in gruppo, perché ai 1500 feriti e 1 morto dello scorso anno a… - Adler__________ : @Giancarlojuve11 Voi non sapete festaggiare, neppure in gruppo, perché ai 1500 feriti e 1 morto dello scorso anno a… - Mapez_94 : È morto il fondatore dei Der Adler, principale gruppo della curva del Lecco. Pochi dubbi sulle sue ideologie politi… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) La General Motors ha insignito del premio2017 lGroup, azienda italiana (di Ottaviano, Napoli) che fornisce componenti e sistemi per il confort acustico e termicoe vetture, cioè rivestimenti e pannelli per le portiere e tappeti interni, per le vetturea Casa americana e di molte altri nomi importanti nei settoriautomotive eaeronautica, tra cui Ferrari, Porsche, Audi, Rolls-Royce, Agusta, Boeing e Bombardier. Si tratta di un ambito riconoscimento, assegnato ai fornitori capaci di superare le aspettative di General Motors, creando valore e introducendo importanti innovazioni per la Società. Per lnon è la prima volta: il premio le era già stato conferito nel 2000.Un riconoscimento all'industria italiana. "Lindustriaautomotive si sta trasformando a una velocità incredibile, i rapporti con i nostri fornitori sono fondamentali ...