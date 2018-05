Grillo | Di Maio ha tutto il mio appoggio | resistiamo a calunnie

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...

Governo : Grillo - Di Maio ha tutto il mio appoggio : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Luigi hai tutto il mio appoggio, dobbiamo soltanto resistere a questo ulteriore rilancio di calunnie, è soltanto la paura di chi non si è mai voluto giocare qualcosa in cui credesse veramente nella vita, di gente che crede di essere coperta da un vaccino per le sconfitte; niente di più”. Così Beppe Grillo si rivolge a Luigi Di Maio in un post sul blog. L'articolo Governo: Grillo, Di Maio ha tutto ...

Luigi Bisignani : 'Nasce il partito di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Così Beppe Grillo e Alessandro Di Battista...' : Fu proprio Luigi Bisignani , anni fa, ad ipotizzare il governo Lega-M5s . In pochi lo prendevano sul serio ma, oggi, la storia gli sta dando ragione . E oggi, l'uomo che sussurra ai potenti, ancora ...

Luigi Di Maio - la bomba di Beppe Grillo su euro e immigrati. Sospetto : vuole fare saltare il governo con Salvini : Ufficiale: Beppe Grillo vuole fare saltare il tavolo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il fondatore del M5s , ufficialmente 'lontano dalle beghe sul governo', ha rilasciato una tellurica intervista ...

Governo - Di Maio : “Contratto? Quasi finito - mancano questioni dirimenti”. E su Grillo : “Euro? Vedrete la sintesi politica” : “Mi dicono dal tavolo del contratto che sono Quasi arrivati alla fine, ovviamente dobbiamo sistemare le questioni dirimenti”. Così Luigi Di Maio sul contratto di Governo sul programma, arrivando alla Camera dei deputati. Il capo politico M5s ha invece tagliato corto sull’euro, dopo le smentite sull’uscita dalla moneta unica (dopo la pubblicazione della prima bozza di programma) e le parole successive di Beppe Grillo sul ...

Grillo : "Di Maio sta lavorando benissimo - le idee non sono né di destra né di sinistra" : Luigi Di Maio sta lavorando "benissimo". E i ragazzi stanno lavorando bene? "benissimo! Abbiamo dimostrato di sederci con chiunque: le idee non sono né di destra né di sinistra, sono...

Governo - Di Maio rivendica la premiership : io argine alle concessioni. Grillo a Roma : Ipotesi staffetta, ma il capo leghista: allora inizio io Niente accordo con Meloni che incontra il leader M5S

Grillo a Roma - vertice con Casaleggio-Di Maio : vertice a Roma tra Luigi Di Maio, Beppe Grillo e Davide Casaleggio. Di ritorno da New York Beppe Grillo sceglie - dunque - di fermarsi a Roma nel momento piu' delicato della trattativa tra M5S e Lega ...

Beppe Grillo : "Il mio ruolo non cambia". Vertice con Di Maio e Casaleggio a Roma : Beppe Grillo è arrivato a Roma. Arrivando all'Hotel Forum, alla domanda dei cronisti se con il M5S al governo il suo compito nel Movimento sia terminato, il garante M5S risponde "Ma state scherzando? Ditemi che state scherzando". Poco dopo Grillo è stato raggiunto in albergo da Davide Casaleggio assieme a Enrica Sabatini. In seguito è arrivato anche il leader del Movimento Luigi Di Maio a bordo della sua auto.

Governo - Di Maio : “Voto entro giugno - chiederemo decreto di emergenza ad hoc. Grillo e referendum sull’euro? Lo capisco” : “Si deve andare a votare il prima possibile. Luglio è un problema. Noi abbiamo intenzione la settimana prossima di chiedere di emanare un decreto di emergenza ad hoc che consenta di modificare un parametro sul voto degli italiani all’estero e quindi andare a votare anche a giugno”. Sono le parole del leader del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Dimartedì (La7). “Non siamo disposti a votare un Governo tecnico” – ribadisce – “Alle prossime ...

Di Maio : probabili stesse liste a prossime elezioni - ma decide Grillo : "Visto che la legislatura praticamente non è iniziata, le liste per le nuove elezioni saranno probabilmente le stesse, la decisione finale spetterà comunque al garante". Lo ha detto Luigi Di Maio in ...