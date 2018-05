Grave incidente a Pesaro | ferito un giovane ragazzo

INCIDENTE STRADALE A ROMA/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : Grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

Udine - maestra esce dalla scuola e sale in moto : morta dopo Grave incidente stradale : Tiziana Marra aveva 59 anni ed era insegnante molto apprezzata nelle scuole di Cesclans. Il 17 maggio, a seguito di un incidente con una Fiat Punto, era stata trasportata in codice rosso nell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La notizia del decesso è stata data questa mattina dal figlio.Continua a leggere

Incidente sulla A4 - bus esce fuori strada : un ferito Grave ricoverato a Udine : Nella notte alle 03.27 si è verificato un Incidente al bus Flixbus sull’autostrada Venezia-Trieste nel tratto tra Latisana e San Giorgio, in località Pocenia (Udine). A bordo del pullman viaggiavano 43 persone. Sul posto sono state inviati soccorsi e ambulanze da Latisana, San Vito al Tagliamento e Cervignano del Friuli, con aiuti dal Veneto. Sul luogo dell’uscita di strada è stato allestito un posto medico avanzato, mentre la prima ...

Incidente stradale su A4 - autobus fuori strada : 26 feriti - uno Grave : Incidente stradale su A4, autobus fuori strada: 26 feriti, uno grave Un bus è uscito di strada mentre percorreva l'autostrada A4 finendo in un prato vicino e adagiandosi su un lato. È accaduto all'altezza del comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) Parole chiave: ...

Milano - scontro tra moto e tram Atm : fattorino perde una gamba/ Grave incidente - vittima dipendente Just Eat : Milano, scontro tra moto e tram: fattorino perde una gamba. Il 28enne, dipendente Just Eat, vittima di un Grave incidente: ecco il comunicato della Atm(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:22:00 GMT)

Incidente sulla Ispica-Pozzallo - Grave studentessa pozzallese : la ragazza tornava a casa a Pozzallo, dopo avere trascorso la mattinata a scuola ad Ispica. E' andata a sbattere contro un muro in cemento

Incidente a Velletri morto Roberto Caprara - Grave la fidanzata : Tragedia della strada in via Vecchia Napoli a Velletri (Roma). Roberto Caprara, 19 anni, è morto dopo essersi schiantato con

Operaio schiacciato da lastra metallica - incidente in cantiere navale/ Un altro è Grave - sindacati : "Sciopero" : La Spezia, incidente cantiere navale: morto Operaio, un altro grave. Le ultime notizie: sono stati travolti da lastra metallica. Indagano sull'accaduto i carabinieri(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 19:40:00 GMT)

La Spezia - incidente cantiere navale : morto operaio - un altro Grave/ Sono stati travolti da lastra metallica : La Spezia, incidente cantiere navale: morto operaio, un altro grave. Le ultime notizie: Sono stati travolti da lastra metallica. Indagano sull'accaduto i carabinieri(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:40:00 GMT)

Grave incidente sulla via Braccianense : È di un codice rosso e cinque codici gialli il bilancio di uno scontro frontale avvenuto ieri sera alle 20.10 sulla via Braccianense. Coinvolte nell’incidente due auto. Ad avere la peggio tra i passeggeri e’ stata una donna, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bracciano. Tra i feriti in codice giallo anche un bambino di 6 anni. Al vaglio la dinamica dell’accaduto. È intervenuta per i rilievi la Polizia di Roma ...

Grave incidente sul lavoro a Padova - colata di acciaio liquido investe quattro operai : Grave incidente sul lavoro domenica 13 maggio all'interno delle Acciaierie Venete a Padova. Tre operai sono in gravi condizioni, uno &eGrave; stato elitrasportato nel reparto...

Incidente sulla SS 20 nell'imperiese : ferito Gravemente un centauro 26enne di Centallo : Grave Incidente nel pomeriggio di ieri , 12 maggio, sulla SS 20 del Colle di Tenda, in territorio imperiese, nel Comune di Olivetta San Michele. Un motociclista, secondo quanto risulta, avrebbe perso ...

Giussano - incidente ai confini con Arosio : due feriti - uno è Grave : grave incidente poco prima della mezzanotte del 12 maggio al confine tra Arosio e Giussano. Due macchine si sarebbero toccate durante un sorpasso. Due feriti: uno è stato trasportato in gravi ...

Grave incidente a Ragusa : scooter contro suv : Ragusa - Grave incidente stradale in via Guglielmo Nicastro, angolo Via ragazzi del 99, a Ragusa. A restare coinvolti uno scooter 125 e un SUV Nissan. Sul posto il personale del 118 per soccorrere il ...