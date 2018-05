Grande Fratello | Vladimir Luxuria bacchetta Nina Moric

Gli ascolti de Il Capitano Maria vincono sul Grande Fratello 2018 - finale aperto per la serie : e la 2ª stagione? : Ottimi gli ascolti de Il Capitano Maria, che chiude in bellezza la sua prima stagione facendo presagire un seguito. La quarta e ultima puntata ha infatti registrato 5.620.000 spettatori pari al 22.7% di share. Numeri in calo rispetto al debutto segnato da oltre 7mila spettatori, ma tuttavia buoni se si guarda alla concorrenza su Canale5 rappresentata da il Grande Fratello 2018 - che ha registrato 3.738.000 spettatori pari al 21.8% di ...

Barbara D'Urso sotto assedio - tra nemici e sponsor in fuga. Ma gli ascolti del Grande Fratello volano : Tempi duri, per Barbara D'Urso . Se da un lato ha di che gioire, per aver riportato al Grande Fratello ascolti che non otteneva ormai da anni, dall'altro deve fronteggiare critiche che le piovono ...

Grande Fratello - Aida Nizar sconcerta Barbara D'Urso : in diretta in prima serata senza mutande : Lo ha annunciato lei, Aida Nizar , al pubblico del Grande Fratello . L'ex concorrente spagnola, bullizzata da tutti i coinquilini nella sua , breve, permanenza nella casa, è entrata nello studio del ...

“Aida nooo!”. Vergogna Nizar al Grande Fratello : quello che viene fuori è imbarazzante. Barbara D’Urso cerca di bloccare la spagnola ma è tutto inutile. Sempre peggio… : Il primo finalista, Simone Coccia Colaiuta, due eliminati, Lucia Bramieri e il Ken umano Angelo Sanzio, il bacio tra Veronica e la fidanzata Valentina, la rabbia di Nina Moric (e il suo nuovo look) e Striscia la Notizia che ha segnalato una frase di una concorrente che sembrerebbe far riferimento a una presunta presenza di cocaina nella Casa. Succede di tutto nella lunga sesta puntata del Grande Fratello. Dopo una serie di nomination ...

Barbara Palombelli e il no al Grande Fratello : 'Volevo qualcosa di bello - si può insegnare la buona educazione' : 'Nonostante Barbara d'Urso ora abbia anche il Grande Fratello, credo di essere sempre io la prima per numero di ore in onda'. Per molto tempo, durante il toto nomi, si era insistentemente parlato di ...

Parla Simona Izzo : 'Vi spiego perché il Grande Fratello trash è perfetto così' ESCLUSIVO : Simona Izzo, opinionista del Grande Fratello più criticato di sempre , ma con ascolti record, racconta il suo punto di vista al settimanale Oggi in edicola. E a sorpresa l'ex inquilina della Casa vip ,...

Ascolti tv ieri - Il Capitano Maria vs Il Grande Fratello 15 | Dati Auditel 22 maggio 2018 : E’ stato un martedì sera all’insegna di una Grande sfida. Cosa dicono i Dati degli Ascolti tv di ieri, 22 maggio 2018? Chi ha vinto fra Vanessa Incontrada in onda su Rai 1 con l’ultima puntata della fiction Il Capitano Maria e Barbara d’Urso con il suo Grande Fratello 15? Su Twitter molti utenti continuano a dire di non voler più vedere il reality di Canale 5, ma, nonostante ciò, Barbara d’Urso, settimana scorsa, ha ...

Droga al Grande Fratello 15 : la rivelazione shock in diretta - chi l'ha usata? Video : La Droga fa irruzione anche [Video] al Grande Fratello 15. Questa sera nel corso della diretta di Striscia la notizia in onda su Canale 5, abbiamo visto che è stato mostratro un servizio a dir poco clamoroso che riguardava il possibile utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di alcuni concorrenti di questa quindicesima edizione del reality show condotto con Grande successo da Barbara D'Urso. La rivelazione choc di Striscia: 'Droga nella casa ...

“Pippava in bagno…”. Ahia! Cocaina al Grande Fratello : l’audio choc dell’inquilina manda in tilt il reality : Striscia la notizia contro il Grande Fratello. Dopo l’Isola dei Famosi il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci mette nel mirino il programma condotto da Barbara D’Urso. In Honduras la confessione choc della concorrente Eva Henger sul consumo di marijuana da parte di Francesco Monte e di altri concorrenti aveva creato un caso mediatico: l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez aveva lasciato l’isola per potersi ...

Grande Fratello - Lucia Bramieri difende il suo telegatto : «E' mio e non lo restituisco» : Lucia Bramieri è molto legata al telegatto del suocero Gino Bramieri , è anche il motivo per cui lei è 'famosa' ndr, che è stato oggetto di questioni legali con Angela Baldassini, compagna storica ...