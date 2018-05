Grande Fratello | top e flop della sesta puntata

Grande Fratello 2018 nomination del 22 maggio : cinque al televoto : Grande Fratello 2018 nomination del 22 maggio – Sesta puntata e nuovo giro di votazioni per tutti i concorrenti rimasti in gara. Dopo aver scoperto chi ci sarà di certo in finale, i gieffini si sono sottoposti al nuovo confronto. Questa volta in modo palese, visti che i tempi dettati della regia non hanno permesso di fare la famosa distinzione fra nomination palesi e segrete. Il Grande Fratello 2018 vivrà lo scontro al televoto fra Danilo, ...

Grande Fratello : ELIMINATI E SIMONE FINALISTA / Diretta : nomination - Alberto - Danilo - Filippo - Lucia - Veronica : GRANDE FRATELLO 2018, anticipazioni e Diretta della sesta puntata di oggi, martedì 22 maggio: un nuovo ingresso nella Casa, doppia eliminazione e primo FINALISTA del reality.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 01:33:00 GMT)

Grande Fratello 15 | 22 maggio 2018 | Alberto - Danilo - Filippo - Lucia e Veronica in nomination : Grande Fratello 15 in diretta la sesta puntata di martedì 22 maggio 2018.[live_placement]prosegui la letturaGrande Fratello 15 | 22 maggio 2018 | Alberto, Danilo, Filippo, Lucia e Veronica in nomination pubblicato su TVBlog.it 23 maggio 2018 01:27.

Grande Fratello 15 - Striscia la notizia e la presunta frase "...mentre pippava". Barbara d'Urso chiarisce il dubbio e Patrizia spiega l'equivoco : Poco prima dell'inizio della diretta della puntata del Grande Fratello, Striscia la notizia ha portato alla luce una segnalazione su un presunto audio sospetto pronunciato da Patrizia, qualche settimana fa nella casa più spiata d'Italia. La ragazza stava raccontando a Danilo che Aida aveva vomitato in bagno e sembrava che avesse pronunciato la frase "...mentre pippava", con riferimento implicito alla droga. prosegui la letturaGrande Fratello ...

Grande Fratello 2018 : primo finalista - eliminati e nuovi nominati : Il primo finalista di Grande Fratello 2018 è Simone Coccia Colaiuta Il primo finalista di Grande Fratello 2018 è Simone Coccia Colaiuta. A mandare già da ora in finale il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane ci hanno pensato i telespettatori grazie al televoto da casa col 38% delle preferenze. Complice la D’Urso, inizialmente Coccia ha creduto […] L'articolo Grande Fratello 2018: primo finalista, eliminati e nuovi ...

Veronica Satti : sorpresa della fidanzata Valentina al Grande Fratello : La figlia di Bobby Solo, Veronica Satti, riceve una sorpresa dalla fidanzata Valentina al Grande Fratello Al Grande Fratello Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, piange lacrime di gioie. Durante la diretta del reality show, la giovane ha ricevuto la visita della sua fidanzata Valentina. Una visita non così scontata per via della Grande […] L'articolo Veronica Satti: sorpresa della fidanzata Valentina al Grande Fratello proviene da ...

FABIANA BRITTO - NUOVA CONCORRENTE DEL Grande Fratello 2018/ Entra e finge di essere l'ex di Matteo Gentili... : FABIANA BRITTO, modella e showgirl di origini brasiliane, questa sera potrebbe varcare la porta rossa e diventare, a tutti gli effetti, la NUOVA CONCORRENTE del GRANDE FRATELLO 15.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 01:22:00 GMT)

Grande Fratello : chi è Fabiana Britto – Foto : GF15 - Fabiana Britto Si definisce modella e showgirl, ed è entrata nella casa del Grande Fratello 2018 in qualità di ospite, come accaduto a Rodrigo Alves (meglio conosciuto come il Ken umano) qualche settimana fa. Lei si chiama Fabiana Britto De Melo ed è originaria del Brasile (ma vive a Milano). Segni particolari: curve mozzafiato. Un dono di madre natura, così come lei stessa ha avuto modo di sottolineare nelle sue ospitate da Barbara ...

STRISCIA LA NOTIZIA - Grande Fratello "DROGA-GATE"/ Video - Barbara D'Urso : "Impossibile - sono stati perquisiti" : STRISCIA la NOTIZIA vs GRANDE FRATELLO, cocaina-gate all'interno della casa più spiata di Italia? Un dialogo tra Patrizia e Danilo fa discutere: le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 01:10:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : nomination - eliminati e Simone Coccia finalista / Diretta : Fabiana Britto show : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della sesta puntata di oggi, martedì 22 maggio: un nuovo ingresso nella Casa, doppia eliminazione e primo finalista del reality.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 01:08:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : Simone Coccia in finale – Video : GF15 - Simone Coccia Simone Coccia, il compagno dell’onorevole Stefania Pezzopane, è il primo finalista di Grande Fratello 2018. A sceglierlo è stato il pubblico, che lo ha decretato vincitore di un televoto a tre contro Filippo e Angelo. Nel corso della sesta puntata (qui la diretta minuto per minuto) Barbara D’Urso ha letto il comunicato del Grande Fratello che annunciava una seconda eliminazione (oltre a quella di Lucia Bramieri, ...

Grande Fratello 15 - diretta 22 maggio 2018 | Angelo eliminato - Simone Coccia finalista : Grande Fratello 15 in diretta la sesta puntata di martedì 22 maggio 2018.[live_placement]prosegui la letturaGrande Fratello 15, diretta 22 maggio 2018 | Angelo eliminato, Simone Coccia finalista pubblicato su TVBlog.it 23 maggio 2018 00:57.

Grande Fratello 15 - Simone Coccia finalista : Simone Coccia è il primo finalista ufficiale del Grande Fratello 15.prosegui la letturaGrande Fratello 15, Simone Coccia finalista pubblicato su TVBlog.it 23 maggio 2018 00:55.

SIMONE COCCIA COLAIUTA/ Il primo finalista : pronta la sorpresa in casa (Grande Fratello 2018) : SIMONE COCCIA COLAIUTA, riuscirà nuovamente a salvarsi dall'eliminazione? Il forte legame con Lucia Bramieri e la minaccia di fare i nomi di altri squalificabili (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 00:48:00 GMT)