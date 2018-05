Grande Fratello | Lucia Bramieri eliminata arriva in studio dalla D' Urso È il caos | Aida

Fabiana Britto - chi è la nuova sexy concorrente del Grande Fratello : «Vi mosterò un lato nascosto» : Alta, formosa, prorompente, piena di energia e simpatia: parliamo di Fabiana Britto . Fabiana ha conquistato gli italiani prima come VAR di 'Quelli che il calcio', poi come Playmate di una delle ...

Barbara Palombelli Vs Barbara D'Urso/ "Il mio Grande Fratello avrebbe insegnato l'educazione" : Barbara Palombelli spiega il perché del suo alla conduzione del Grande Fratello 15 e lancia la sua frecciatina a Barbara D'Urso , un reality diverso è possibile?(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:41:00 GMT)

Altro che Grande Fratello - questo è la Fattoria degli animali : Marcello Fonte è il vincitore del premio come migliore attore a Cannes per Dogman di Matteo Garrone ma sembra uscito da un Altro film, Reality, quello sui poveri e infelici che sognavano il mondo televisivo del Grande Fratello . Fonte qualche giorno fa raccontava a Fazio alcuni dettagli autobiografic

Grande Fratello 2018 - 5 nomination e eliminati/ Barbara D'urso tiene testa alla Incontrada ma perde la serata : Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del Grande Fratello 15. eliminati Angelo e Lucia Bramieri, Fabiana Britto entra nella Casa per qualche giorno.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:51:00 GMT)

Ascolti tv 22 maggio 2018 : Grande Fratello 15 al 21 - 8% di share : Ascolti Grande Fratello 2018 : ieri sera la sesta puntata seguita da 3,7 milioni di telespettatori Ascolti in calo per Grande Fratello 2018 . Con la sesta puntata di martedì 22 maggio seguita da meno di 4 milioni di telespettatori medi. Ieri sera il nuovo appuntamento è stato visto da una media di 3,7 milioni di s.m, […] L'articolo Ascolti tv 22 maggio 2018 : Grande Fratello 15 al 21,8% di share proviene da Gossip e Tv.

Gli ascolti de Il Capitano Maria vincono sul Grande Fratello 2018 - finale aperto per la serie : e la 2ª stagione? : Ottimi gli ascolti de Il Capitano Maria , che chiude in bellezza la sua prima stagione facendo presagire un seguito. La quarta e ultima puntata ha infatti registrato 5.620.000 spettatori pari al 22.7% di share. Numeri in calo rispetto al debutto segnato da oltre 7mila spettatori, ma tuttavia buoni se si guarda alla concorrenza su Canale5 rappresentata da il Grande Fratello 2018 - che ha registrato 3.738.000 spettatori pari al 21.8% di ...

Barbara D'Urso sotto assedio - tra nemici e sponsor in fuga. Ma gli ascolti del Grande Fratello volano : Tempi duri, per Barbara D'Urso . Se da un lato ha di che gioire, per aver riportato al Grande Fratello ascolti che non otteneva ormai da anni, dall'altro deve fronteggiare critiche che le piovono ...