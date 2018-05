Grande Fratello | Fabiana Britto e la doccia hot | le immagini della sexy coniglietta fanno

Stefania Pezzopane : ‘Grande Fratello trash? Certi talk politici improvvisano cose peggiori’ : “Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna è lì c’è il mio compagno”. Stefania Pezzopane, deputata Pd e fidanzata del concorrente di Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta (chi è), a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato del suo coinvolgimento col popolare reality di Canale 5 e ha risposto alle accusa e alle critiche che le arrivano da più parti 2Il Grande Fratello ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia umiliato da Lucia : demolito con tre parole : Bella e spietata. Lucia , inquilina del Grande Fratello 15 , dopo la diretta con Barbara D'Urso e i dissidi con Simone Coccia Colaiuta , dice cosa ne pensa del toy-boy di Stefania Pezzopane . Niente ...

Stefania Pezzopane : «Certe volte i miei colleghi nei talk politici improvvisano cose ben peggiori del Grande Fratello» : Stefania Pezzopane e Simone Coccia “Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna è lì c’è il mio compagno. Il Grande Fratello trash? Certe volte nei talk show politici alcuni miei colleghi improvvisano cose ben peggiori, il trash c’è anche in alcuni programmi paludati”. Stefania Pezzopane, deputata Pd e fidanzata del concorrente di Grande Fratello 2018 Simone Coccia Colaiuta, oggi a Un ...

Grande Fratello 15 - amore lesbo : Veronica Satti - l'incontro senza precedenti che la sconvolge : Per la prima volta nella storia del Grande Fratello due fidanzate si sono incontrate nella casa. A rompere il tabù è stata Veronica Satti , la concorrente è stata raggiunta dalla fidanzata Valentina ...

Cocaina al Grande Fratello? L'audio clamoroso sta rovinando il programma : Ieri, martedì 22 maggio, è andata in onda una nuova puntata del reality più trash di sempre, il Grande Fratello. L'edizione di quest'anno si sta rivelando molto ricca di avvenimenti, purtroppo per il programma, non propriamente edificanti e piacevoli. Diversi sono stati gli episodi che hanno suscitato molto scalpore indignando notevolmente il pubblico da casa. Si è parlato di bullismo, violenza, bestemmie, mancanze di rispetto e ...

Grande Fratello - lo sfogo di Mariana Falace 'L'abbraccio di Nina una delle mie rivincite' : L'ingresso di Nina Moric nello studio del Grande Fratello ha generato come sempre tantissime polemiche. La modella croata si è scagliata contro gli haters mentre ha difeso Mariana Falace a proposito ...

Chi è Fabiana Britto - da Playboy al Grande Fratello : Da qualche giorno nella casa del GF15 c’è una nuova inquilina: Fabiana Britto, cover girl di Playboy. Formosa e molto sexy, la modella è nata in Brasile, ma ha trovato la sua fortuna in Italia. Da diversi anni vive a Milano, dove lavora, collaborando con marchi di moda e partecipando a diverse trasmissioni televisive. Nonostante un’infanzia difficile, segnata dalla morte del padre, Fabiana Britto è riuscita a realizzare il suo sogno ...

Grande Fratello 15 - Alessia Prete : "Mi sono sentita rimproverata" (video) : Nella puntata andata in onda ieri sera, il Grande Fratello ha dato modo ad Alessia Prete di vivere una piacevole sorpresa: rivedere sua madre. sono tante le perplessità che la ragazza ha avuto nelle ultime settimane, soprattutto da quando la sua avventura dentro la casa ha avuto la svolta con l'incontro di Matteo Gentili e tutto quello che ne è seguito.Dopo l'incontro, avvenuto anche con la presenza dell'ex fidanzato di Paola di Benedetto, a ...

Grande Fratello – La prima ‘esagerata’ doccia di Fabiana Britto : guarda che forme! [FOTO E VIDEO] : Fabiana Britto, da ieri sera dentro la casa del Grande Fratello 15, si concede una doccia sexy: la playmate con uno striminzito bikini strega i telespettatori Fabiana Britto concede ai telespettatori del Grande Fratello 15 la sua prima doccia sexy. La protagonista della copertina del numero di febbraio di Playboy con uno striminzito bikini si catapulta sotto il getto d’acqua mostrando le sue curve più che prosperose. La playmate ha ammesso ...

Aida Nizar imbarazza Barbara D'Urso : senza mutande in diretta al Grande Fratello : FUNWEEK.IT - Anche la sesta puntata del GF 15 ha avuto notevoli picchi di trash, imputabili in buona sostanza a Aida Nizar e alla frase bollente che ha gettato Barbara D'Urso in un...

Simona Izzo : "Grande Fratello 2018 trash? Specchio nel quale non riflettersi" : Simona Izzo, opinionista di punta del Grande Fratello 2018 assieme a Cristiano Malgioglio, ha rilasciato una breve intervista al settimanale 'Oggi', in edicola domani, difendendo, a spada tratta, il reality di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, al centro delle polemiche, dalla prima puntata: Il trash è uno Specchio nel quale non riflettersi. Si guarda ciò che viene reputato volgare proprio per dire: io non sono come ...