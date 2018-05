Grande Fratello | ascolti in calo | Vanessa Incontrada batte Barbara D' Urso | ecco i dati

Aida Nizar/ Video : "Io non ho le mutande" - la rivelazione hot della spagnola ( Grande Fratello 2018) : Aida Nizar , la showgirl spagnola creerà ancora polemica? Sembra arrivato il momento della pace con Luigi Favoloso dopo la grande lite della settimana scorsa in studio. (Grande Fratello 2018) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:40:00 GMT)

Fabiana Britto - chi è la nuova sexy concorrente del Grande Fratello : 'Vi mosterò un lato nascosto' : Alta, formosa, prorompente, piena di energia e simpatia: parliamo di Fabiana Britto. Fabiana ha conquistato gli italiani prima come Var di “Quelli che il calcio”, poi come Playmate di una delle ultime copertine di Playboy Italia, successivamente come ospite di Pomeriggio 5 dove si è scontrata con Paola Caruso ed ora come inquilina della Casa più spiata d’Italia.--«Si parla di un mio eventuale ingresso nella casa del Grande Fratello ma non posso ...