Grande Fratello 2018 | Simone Coccia in finale – Video

davidemaggio

(Di mercoledì 23 maggio 2018) GF15 -, il compagno dell’onorevole Stefania Pezzopane, è il primo finalista di. A sceglierlo è stato il pubblico, che lo ha decretato vincitore di un televoto a tre contro Filippo e Angelo. Nel corso della sesta puntata (qui la diretta minuto per minuto) Barbara D’Urso ha letto il comunicato delche annunciava una seconda eliminazione (oltre a quella di Lucia Bramieri, uscita poco prima). “Gli uomini in casa sono il doppio rispetto alle donne, per cui a lasciare la casa stasera sarà un uomo”. Sono quindi iniziate diverse catene di salvataggio.e Danilo, in quanto sopravvissuti alla nomination della settimana, hanno scelto un compagno da salvare. Danilo ha optato per Matteo eha salvato Alberto. I due rimasti (cioè Angelo e Filippo) sono andati immediatamente al televoto. A loro però si ...