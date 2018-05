Grande Fratello 2018 | caso coca-gate Barbara D' Urso risponde alle accuse di

Simona Izzo : "Grande Fratello 2018 trash? Specchio nel quale non riflettersi" : Simona Izzo, opinionista di punta del Grande Fratello 2018 assieme a Cristiano Malgioglio, ha rilasciato una breve intervista al settimanale 'Oggi', in edicola domani, difendendo, a spada tratta, il reality di Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, al centro delle polemiche, dalla prima puntata: Il trash è uno Specchio nel quale non riflettersi. Si guarda ciò che viene reputato volgare proprio per dire: io non sono come ...

Nina Moric infuriata al Grande Fratello/ Il web non perdona : le battute sulle adozioni gay e l’offesa a Belen : Nina Moric attacca gli haters nello studio del Grande Fratello 2018: Vladimir Luxuria rivendica il diritto di commentare, senza offendere, le scelte d'immagine dei vip.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:28:00 GMT)

Grande Fratello e cocaina - Barbara D'Urso risponde a Striscia la notizia : 'Pippava in bagno? È...' : Striscia la notizia ha provato ad agitare le acque del Grande Fratello usando la stessa arma utilizzata contro l' Isola dei Famosi , cioè lanciando l' allarme droga nella casa. Barbara D'Urso ha ...

Grande Fratello 15 - Filippo Contri 'ha commesso un reato e la pagherà' : la brutale minaccia di Barbara D'Urso : Nuove polemiche nella casa del Grande Fratello 15 legate al tema della violenza. Una volta fuori Baye Dame e Luigi Favoloso , nell'occhio del ciclone si torva Filippo Contri che ha scatenato l'ira ...

Nina Moric infuriata al Grande Fratello 2018/ Mariana Falace felice per il suo abbraccio : il messaggio social : Nina Moric attacca gli haters nello studio del Grande Fratello 2018: Vladimir Luxuria rivendica il diritto di commentare, senza offendere, le scelte d'immagine dei vip.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:04:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio e i buchi in testa : cosa succede ai suoi capelli? : I capelli di Angelo Sanzio ? Un piccolo mistero, svelato. Che fine hanno fatto, si chiedeva il popolo di Twitter. Già, perché è stata notata una stranezza circa la capigliatura del giovane concorrente ...

Grande Fratello : eliminati e Simone finalista / Diretta : i nominati e quella frase di Veronica Satti... : Grande Fratello 2018, anticipazioni e Diretta della sesta puntata di oggi, martedì 22 maggio: un nuovo ingresso nella Casa, doppia eliminazione e primo finalista del reality.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 14:20:00 GMT)

Grande Fratello - ascolti in calo : Vanessa Incontrada batte Barbara D'Urso - ecco i dati auditel : All'indomani della sesta puntata del GF 15 , dopo la squalifica di Luigi Favoloso, è tempo di bilanci per Barbara D'Urso e il suo reality: gli ascolti tv 22 maggio mostrano in effetti una importante ...

Grande Fratello 2018 - cos'ha scritto Luigi Favoloso sulla maglietta? Gossip infinito su Twitter : Aggiornamento del 17 maggio 2018, ore 10: la frase scritta da Luigi sarebbe stata rivolta a Selvaggia Lucarelli. Post originale: Cosa c'era scritto sulla maglietta di Luigi Favoloso? Quale frase ha provocato la sua squalifica al Grande Fratello 2018? Non lo sapremo mai, o forse lo scopriremo nelle famose sedi opportune: a Domenica Live. Nulla esclude che nei prossimi giorni infatti Barbara d'Urso possa annunciare durante Pomeriggio Cinque che ...

Aida Nizar/ Video : "Io non ho le mutande" - la rivelazione hot della spagnola (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar, la showgirl spagnola creerà ancora polemica? Sembra arrivato il momento della pace con Luigi Favoloso dopo la grande lite della settimana scorsa in studio. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:40:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - sesta puntata : Nina Moric indignata con il web! : Tante le sorprese durante la sesta puntata del Grande fratello, dal ritorno di Nina Moric alla doppia eliminazione di Lucia Bramieri e Angelo. Durante la diretta è stato aperto un televoto che ha decretato Simone Coccia primo finalista. Veronica ha incontrato la sua fidanzata e ai ragazzi Barbara D’Urso ha riservato una new entry d’eccezione, la sensuale Fabiana, cover girl di Playboy! Ecco i dettagli della puntata!-- La puntata inizia con lo ...

Al Grande Fratello la rivincita di Nina Moric : attacca i bulli ma non molla Favoloso : Nina Moric ha monopolizzato la prima ora della sesta puntata del Grande Fratello 15 condotto da Barbara d'Urso. La modella croata, che ha lasciato una porta aperta al ritorno con Luigi Favoloso , era ...

Ascolti tv - il finale de Il Capitano Maria batte il Grande Fratello : E’ l’ultima puntata della fiction su Rai1 Il Capitano Maria, con Vanessa Incontrada protagonista, a vincere la prima serata televisiva del 22 maggio con 5 milioni e 620mila telespettatori e uno share del 22.73%. Ascolti tv prime time Su Canale5 la sesta puntata del Grande Fratello ha raggiunto 3 milioni 738mila telespettatori (21.8% di share). Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1 milione 830mila spettatori (8%) mentre su Rai3 #Cartabianca ...

Fabiana Britto - chi è la nuova sexy concorrente del Grande Fratello : 'Vi mosterò un lato nascosto' : Alta, formosa, prorompente, piena di energia e simpatia: parliamo di Fabiana Britto. Fabiana ha conquistato gli italiani prima come Var di “Quelli che il calcio”, poi come Playmate di una delle ultime copertine di Playboy Italia, successivamente come ospite di Pomeriggio 5 dove si è scontrata con Paola Caruso ed ora come inquilina della Casa più spiata d’Italia.--«Si parla di un mio eventuale ingresso nella casa del Grande Fratello ma non posso ...