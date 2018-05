Grande Fratello 15 | Matteo Gentili contro Francesco Monte e Paola di Benedetto Lui

Grande Fratello 2018 : le sorprese non finiscono mai : La puntata del Grande Fratello 2018 del 22 maggio ha mostrato determinate situazioni che scatenano i commenti di fan e utenti dei social. Un esempio deriva dallo sfogo di Nina Moric, ospite in Studio, ma in particolare da incontri e dichiarazioni riguardanti altri protagonisti della Casa, ovvero Matteo Gentili e Veronica Satti. Poi non manca la nomina di un primo finalista. Ma vediamo meglio perché, come dice il titolo, le sorprese non finiscono ...

Grande Fratello - Alessia Prete e Matteo Gentili confessano : “Cosa faremo dopo”. Si sono fatti sfuggire tutto parlando con Fabiana : La storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembra procedere a gonfie vele al Grande Fratello. I due concorrenti, infatti, ad oggi sono più uniti che mai e la loro complicità così come il loro sentimento sembrano davvero destinati a crescere sempre di più. Matteo Gentili e Alessia stanno così bene insieme che stanno già pensando al loro futuro insieme. Cosa faranno dopo essere usciti dalla Casa del GF? Andranno a vivere insieme o ...

Fabiana Britto - guest star del Grande Fratello 2018/ Momenti "hot" e prima doccia : Matteo immune al fascino? : Fabiana Britto, modella e showgirl brasiliana, ieri sera ha varcato la porta del Grande Fratello: resterà nella Casa per un paio di giorni come accaduto per il Ken umano.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:37:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Filippo Contri a Lucia Orlando : "Vuoi rischiare con me o no?" (video) : E' a tutti gli effetti una tormentata relazione quella tra Lucia Orlando e Filippo Contri. Non c'è pace per la coppia che si era formata tra le mura della casa del Grande Fratello con tutti i buoni auspici. I tanti dubbi che stanno attanagliando la giovane commessa hanno messo difficili ostacoli davanti a Filippo che, coinvolto dal rapporto, ha messo un freno per le troppe incomprensioni avute.Subito dopo la puntata in prima serata, andata ...

Stefania Pezzopane : ‘Grande Fratello trash? Certi talk politici improvvisano cose peggiori’ : “Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna è lì c’è il mio compagno”. Stefania Pezzopane, deputata Pd e fidanzata del concorrente di Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta (chi è), a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato del suo coinvolgimento col popolare reality di Canale 5 e ha risposto alle accusa e alle critiche che le arrivano da più parti 2Il Grande Fratello ...

Grande Fratello - Fabiana Britto e la doccia hot : le immagini della sexy coniglietta fanno il giro del web : immagini bollenti a Pomeriggio 5 . Barbara D'Urso manda in onda le immagini della prima doccia hot di Fabiana Britto, la sexy playmate che trascorrerà qualche giorno nella casa del Grande Fratello . ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia umiliato da Lucia : demolito con tre parole : Bella e spietata. Lucia , inquilina del Grande Fratello 15 , dopo la diretta con Barbara D'Urso e i dissidi con Simone Coccia Colaiuta , dice cosa ne pensa del toy-boy di Stefania Pezzopane . Niente ...

Stefania Pezzopane : «Certe volte i miei colleghi nei talk politici improvvisano cose ben peggiori del Grande Fratello» : Stefania Pezzopane e Simone Coccia “Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna è lì c’è il mio compagno. Il Grande Fratello trash? Certe volte nei talk show politici alcuni miei colleghi improvvisano cose ben peggiori, il trash c’è anche in alcuni programmi paludati”. Stefania Pezzopane, deputata Pd e fidanzata del concorrente di Grande Fratello 2018 Simone Coccia Colaiuta, oggi a Un ...

Grande Fratello 15 - amore lesbo : Veronica Satti - l'incontro senza precedenti che la sconvolge : Per la prima volta nella storia del Grande Fratello due fidanzate si sono incontrate nella casa. A rompere il tabù è stata Veronica Satti , la concorrente è stata raggiunta dalla fidanzata Valentina ...

Cocaina al Grande Fratello? L'audio clamoroso sta rovinando il programma : Ieri, martedì 22 maggio, è andata in onda una nuova puntata del reality più trash di sempre, il Grande Fratello. L'edizione di quest'anno si sta rivelando molto ricca di avvenimenti, purtroppo per il programma, non propriamente edificanti e piacevoli. Diversi sono stati gli episodi che hanno suscitato molto scalpore indignando notevolmente il pubblico da casa. Si è parlato di bullismo, violenza, bestemmie, mancanze di rispetto e ...

Grande Fratello - lo sfogo di Mariana Falace 'L'abbraccio di Nina una delle mie rivincite' : L'ingresso di Nina Moric nello studio del Grande Fratello ha generato come sempre tantissime polemiche. La modella croata si è scagliata contro gli haters mentre ha difeso Mariana Falace a proposito ...

Chi è Fabiana Britto - da Playboy al Grande Fratello : Da qualche giorno nella casa del GF15 c’è una nuova inquilina: Fabiana Britto, cover girl di Playboy. Formosa e molto sexy, la modella è nata in Brasile, ma ha trovato la sua fortuna in Italia. Da diversi anni vive a Milano, dove lavora, collaborando con marchi di moda e partecipando a diverse trasmissioni televisive. Nonostante un’infanzia difficile, segnata dalla morte del padre, Fabiana Britto è riuscita a realizzare il suo sogno ...

Grande Fratello 15 - Alessia Prete : "Mi sono sentita rimproverata" (video) : Nella puntata andata in onda ieri sera, il Grande Fratello ha dato modo ad Alessia Prete di vivere una piacevole sorpresa: rivedere sua madre. sono tante le perplessità che la ragazza ha avuto nelle ultime settimane, soprattutto da quando la sua avventura dentro la casa ha avuto la svolta con l'incontro di Matteo Gentili e tutto quello che ne è seguito.Dopo l'incontro, avvenuto anche con la presenza dell'ex fidanzato di Paola di Benedetto, a ...