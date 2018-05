Grande Fratello 15 | Filippo Contri a Lucia Orlando | Vuoi rischiare con me o

blogo

: Stasera ci aspettiamo dal Grande Fratello l’esclusione di Filippo, il concorrente che ha parlato della necessità di… - enpaonlus : Stasera ci aspettiamo dal Grande Fratello l’esclusione di Filippo, il concorrente che ha parlato della necessità di… - enpaonlus : Barbara D'Urso clemente con Filippo Contri/Protezione animali e Rita Dalla Chiesa protestano #GF15 [us] - kingarturo23 : Con grande piacere ci sarò anch’io alla partita del Maestro ???@Pirlo_official #LaNotteDelMaestro #21maggio ?? Ti vog… -

(Di mercoledì 23 maggio 2018) E' a tutti gli effetti una tormentata relazione quella tra. Non c'è pace per la coppia che si era formata tra le mura della casa delcon tutti i buoni auspici. I tanti dubbi che stanno attanagliando la giovane commessa hanno messo difficili ostacoli davanti ache, coinvolto dal rapporto, ha messo un freno per le troppe incomprensioni avute.Subito dopo la puntata in prima serata, andata in onda ieri, i due si sono ritrovati nella veranda della casa per un nuovo tentativo di riavvicinamento.ribadisce l'invito aper chiarire i suoi dubbi, solo così potrà sbloccarsi la situazione di stallo. Dice: Voglio sapere secon me, perché ame le mezze misure non sono mai piaciute. Siamo entrambi grandi per sapere quello che vogliamo.2018, ...