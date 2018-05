Gran Bretagna | ad aprile inflazione sotto le attese Stabili i prezzi alla produzione

Crisi retail : Mark Spencer chiude oltre 100 negozi in Gran Bretagna : La decisione che segue misure analoghe di altri brand assai noti nel mondo del commercio e della Grande distribuzione viene descritta dai vertici aziendali come 'vitale' nella strategia per '...

Retail in crisi in Gran Bretagna - Mark and Spencer chiuderà oltre 100 negozi : La famosa insegna inglese di supermercati, Mark & Spencer , ha annunciato che chiuderà oltre 100 negozi in Gran Bretagna, entro il 2022 . Una decisione definita "vitale" dai vertici della società ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Sesto appuntamento con il Mondiale Superbike. Sul circuito di Donington si corre il GP di Gran Bretagna. È la gara di casa del leader della classifica iridata, Jonathan Rea. Il pilota di Kawasaki ha preso ancor di più il volo dopo la doppietta di Imola e a Donington è il naturale favorito. A Chaz Davies e Tom Sykes il compito di impedire un altro dominio; per Marco Melandri l’obiettivo è invece quello di risollevarsi. Il weekend del GP di ...

Skripal - l’ex spia russa avvelenata in Gran Bretagna è stato dimesso dall’ospedale : l’ex spia russa Sergey Skripal, avvelenata con un agente nervino nel Regno Unito in un caso che ha innescato una crisi diplomatica con Mosca, è stata dimesso dall’ospedale di Salisbury, dove era ricoverato dallo scorso 4 marzo. Le sue condizioni, che sembravano inizialmente irrimediabili, sono migliorate a sorpresa nelle scorse settimane: “È un’ottima notizia che Sergey Skripal stia così bene da poter lasciare ...

Gran Bretagna - stabile la disoccupazione : Nel mese di aprile il numero dei senza lavoro che hanno chiesto un sussidio di disoccupazione in Gran Bretagna è salito di 31.200 unità contro la crescita di 15.700 unità del mese di marzo , rivisto ...

Gran Bretagna - deficit commerciale marzo sale a 12 - 2 miliardi di sterline : Si alza il deficit della bilancia commerciale dei beni della Gran Bretagna, che si attesta a marzo a 12,2 miliardi di sterline rispetto al passivo rivisto di 10,41 miliardi registrato nel mese ...

La Gran Bretagna pensa a un' "eredità di cittadinanza" : 10mila a fondo perduto al compimento dei 25 anni : Non un reddito di cittadinanza, ma una sorta di eredità di Stato a pioggia da destinare a tutti i giovani. È la proposta di un autorevole think tank britannico, la Resolution Foundation, per ridurre il gap generazionale che un'economia fondata sui contratti flessibili rischia d'imporre in forma strutturale nel Regno nei confronti dei cosiddetti millennials: creando una realtà senza precedenti nella storia moderna nella quale ...

California supera la Gran Bretagna - quinta economia al mondo : Per Lee Ohanian, professore di economia all'UCLA, il successo economico è dovuto alla produttività dei lavoratori: negli ultimi sei anni, infatti, la California è stata capace di creare due milioni ...

Gran Bretagna - Minorenne freddato da un colpo di pistola : N on si ferma l'ondata di violenza in Gran Bretagna dove altri due giovanissimi sono stati brutalmente assassinati. Il primo omicidio è avventuo in un quartiere meridionale di Londra dove un 17enne è ...

Gran Bretagna - dimissioni Rudd - May ammette : sapevo quote immigrati illegali da espellere : La vicenda dello scandalo Windrush riguarda migliaia di immigrati caraibici arrivati dagli anni '70 - la prima imbarcazione arrivata a Londra si chiamava appunto "Windrush" - per ricostruire il paese dopo la seconda guerra mondiale. Questi immigrati avevano ottenuto il diritto di restare a tempo indefinito