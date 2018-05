Grafene | il ' materiale delle meraviglie'

Blastingnews

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Il nomericorda per assonanza la grafite. Con essa ilcondivide molte caratteristiche: entrambe sono forme allotropiche del carbonio; entrambe trovano molti campi di applicazione nella vita di tutti i giorni, fin dalle minematite. Pur avendo molta familiarità con essi, però, questi materiali non smettono di stupire. Composizione e uso delPer definire ilsi utilizza il concetto di forma allotropica, letteralmente la precisa forma che una sostanza può assumere. Questa sostanza, in particolare, è la forma del carbonio (un’altra è il miglior amico di una donna, il diamante!) che risulta possedere atomi ibridati sp2 disposti secondo 'celle' esagonali giacenti su di un unico piano. Risulta pertanto essere quasi come ‘un sottile centrino di atomi di carbonio’. Per le sue particolarissime caratteristiche, ilrisulta essere ad oggi uno dei ...