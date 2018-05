: Governo,Gelmini: FI voterà no a fiducia - NotizieIN : Governo,Gelmini: FI voterà no a fiducia - CybFeed : #News #Governo,Gelmini: FI voterà no a fiducia - TelevideoRai101 : Governo,Gelmini: FI voterà no a fiducia -

"Sta per nascere un esecutivo M5S-Lega a forte trazione grillina, con un presidente del consiglio tecnico, perchè non è mai stato votato dagli italiani. Noi siamo preoccupati soprattutto per un 'contratto' dilontano dalle esigenze degli italiani". Così il capogruppo di FI alla Camera, Mariastella, ribadisce il no alla: "Forza Italiacontro e farà un'opposizione severa e senza sconti". Poi aggiunge:"Gli italiani non hanno bisogno di un avvocato, ma di un premier con a cuore problemi Paese".(Di mercoledì 23 maggio 2018)