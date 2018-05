Governo | Conte | per Italia necessità confermare collocazione europea

L’anomalia del Governo Conte spiegata in 5 minuti : Sergio Mattarella ha dato l’incarico al professor Giuseppe Conte , 54 anni, per guidare il primo governo giallo-verde della storia della Repubblica. «Siamo entrati nella Terza Repubblica», ha affermato Luigi Di Maio. «Non sono del tutto d’accordo», spiega Giovanni Orsina, storico e vice direttore della School of Government presso l’università Luiss. «Sebbene sia chiaro che siamo entrati in un periodo di trasformazione, che il duopolio ...

Governo M5S-Lega - Cecconi : “Appoggerò Governo Conte e spero lo facciano anche i Senatori ex del movimento” : “Io appoggerò certamente questo governo , perché Luigi Di Maio ha fatto un ottimo lavoro trovando un accordo con la Lega su degli argomenti e su delle cose da serie fare, quindi credo che questo sarà un ottimo governo per questo Paese”. Così Andrea Cecconi si dichiara a favore del governo M5S-Lega . L’ex M5S, oggi deputato del gruppo Misto, aderente alla componente Maie, auspica che anche gli altri ex M5S, oggi Senatori , come ...

Governo - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’incarico a Giuseppe Conte per formare il nuovo esecutivo. Ha accettato con riserva : Finisce così l’attesa per la formazione di un nuovo Governo targato Movimento 5 Stelle-Lega. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale nel pomeriggio. Fonti in casa Lega assicuravano già nella mattina: “Siamo pronti a partire”. Di Maio invece aveva detto: “Conte? Ci siamo sentiti per farci un in bocca al lupo per l’Italia, non per noi. Se ci vedremo? No, ...