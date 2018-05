Governo | spread vola a quota 190 | l' attesa del premier mette in crisi i mercati

Nubi sul Governo e sulla Borsa - spread in zona rischio : È la stima dell'Istat contenuta nelle Prospettive per l'economia italiana che ha lasciato inalterate le previsioni di novembre. Ma pesano i rischi di protezionismo e l'aumento delle quotazioni del ...

Governo M5S-Lega - spread e debito frenano Mattarella su Conte : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il Contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia...

Governo M5S-Lega - spread e allarme conti frenano Mattarella su Conte. Il Quirinale prende tempo : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia. --Al Quirinale la chiamano pausa di riflessione. E dunque chi si aspettava che ...

Cedole e politica a Milano : spread oltre 180 - banche in allarme. Fitch critica Governo : Finale in forte ribasso per la borsa milanese mentre sono iniziati gli incontri al Colle dei gruppi del M5S e Lega, dopo la chiusura dell'accordo di programma per il nuovo governo

Fitch e toto Governo pesano su Milano - -1 - 5% con stacco cedole. Spread a 186 punti : Lo stacco dei dividendi incide per l'1,74% sull'indice e pesa sulla Borsa nel giorno decisivo per la nascita del nuovo governo italiano sostenuto da Lega e M5S. Intanto, Fitch lancia l'allarme a sul possibile esecutivo. Ancora vendite sui titoli di Stato: rendimenti ai massimi dal 2014...

Attesa per il Governo : Mattarella convoca Lega e M5S. Giù la Borsa - spread tocca quota 180 punti : Potrebbe essere la giornata decisiva per la nascita del nuovo governo sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17:30 la deLegazione del M5S composta da Danilo Toninelli e Giulia Grillo (rispettivamente presidente del gruppo parlamentare al Senato e alla Camera) con Luigi Di Maio...

