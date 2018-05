Governo : Speranza - entusiasmo Le Pen la dice lunga : Rma, 23 mag. (AdnKronos) – “Marine Le Pen è entusiasta di questo Governo e questo la dice lunga”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante la trasmissione Studio 24 su Rainews.“A me sembra -ha aggiunto- che questo Governo nasca con un forte orientamento a destra. C’è una saldatura tra un partito pigliatutto come i 5 stelle e uno dei principali alleati della ...

Governo : Speranza - faremo opposizione rigorosa : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – ‘faremo opposizione con serietà e rigore a un Governo marcatamente di destra”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di LeU, Roberto Speranza a margine di un’iniziativa elettorale a Umbertide (PG).‘Lo sfideremo sulle questioni sociali a partire da lavoro, pensioni, scuola, sanità e mezzogiorno. Ora basta propaganda. è giusto che ognuno si assuma le proprie ...

Dario Franceschini dice che il Governo PD-M5S è «l’ultima speranza» : «Io dico che bisogna tentare questa strada senza pregiudiziali» The post Dario Franceschini dice che il governo PD-M5S è «l’ultima speranza» appeared first on Il Post.

Governo - Salvini : “Fondata speranza di superare la politica del no”. Poi l’appello al M5s : “Parli di programmi” : “Nutriamo la fondata speranza che si riesca finalmente a superare la politica del no che in molti hanno portato avanti fino a oggi”. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni con la Casellati. “Confidiamo – ha continuato – che il secondo partito superi i veti e accetti finalmente di sedersi al tavolo parlando di programmi e non dai posti”. Poi ha concluso: “Per noi è ...