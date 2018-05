Governo : Rosato - Di Battista parta invece di attaccare istituzioni : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Capisco la stizza nel vedere Di Maio nella stanza dei bottoni ma Di Battista lasci stare il presidente Mattarella. Aveva detto si sarebbe dedicato a viaggiare nel Sudamerica, mi sembra meglio che lo faccia, così evita di attaccare le nostre istituzioni”. Lo scrive su twitter il vicepresidente della Camera, Ettore Rosato del Pd. L'articolo Governo: Rosato, Di Battista parta invece di attaccare ...

Rosato : “Proporzionale? Ci sarebbe Governo M5S-Lega - bello!”. Gomez : “Sta confessando di fare le leggi elettorali contro qualcuno?” : Faccia a faccia tra Peter Gomez ed Ettore Rosato, esponente del Pd e ideatore dell’attuale legge elettorale, a Piazza Pulita su La7. Si parla di voto anticipato e di legge elettorale: Rosato, che ha dato il nome all’attuale legge elettorale ha invitato ad una riflessione: “Se qualcuno ha un accordo per una legge migliore si faccia avanti. Bersani voleva il proporzionale puro, pensate che situazione avremmo oggi”. Di ...

Governo Pd-M5s - Paragone : “Un altro premier? Non è variabile a seconda dei desiderata di Rosato” : A Piazzapulita (La7) Gianluigi Paragone, pungolato da Peter Gomez, risponde in studio alle affermazioni di Ettore Rosato. L'articolo Governo Pd-M5s, Paragone: “Un altro premier? Non è variabile a seconda dei desiderata di Rosato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rosato : sì del Pd a Governo di tregua : 9.03 "Un governo di tregua proposto da Mattarella avrebbe il nostro sostegno. Da discutere chi c'è dentro e per fare cosa". Lo dice Rosato (Pd), a Radio1. "Possiamo fare un governo istituzionale, delle regole. Non è una proposta di Renzi, è una proposta del Pd",aggiunge. In caso di elezioni, "discuteremo chi può essere il nostro candidato premier. Gentiloni ha tutte le carte in regola, sta facendo bene il premier".

Governo : Rosato - voto? Mattarella ha cartucce per evitarlo : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Penso che il presidente Mattarella abbia molte cartucce per evitare un voto che non servirebbe al Paese”. Lo dice Ettore Rosato a Radio 105. “Salvini sente Renzi? Questo lo dice Di Maio”, aggiunge il vicepresidente della Camera. Quanto alla Direzione Pd di domani osserva: “Stiamo discutendo come è normale. Del resto siamo l’unico partito che lo fa…”. L'articolo ...

Rosato e Cuperlo : 'Per Governo con M5s servirebbe un Pd unito' : Il partito Democratico si prepara alla direzione del 3 in cui i Dem dovranno decidere la linea da decidere per un possibile accordo di governo con i Cinquestelle. Di Maio resta in attesa. Mentre ...

Governo : Rosato - solo con Pd unito si può avviare dialogo : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Dovrebbe esserci tutto il partito a sostenere una scelta di cambiamento così radicale. Qualsiasi dialogo si può intavolare solo con un Pd unito. Viceversa non è pensabile neanche l’avvio di un confronto”. Lo afferma, in un’intervista alla Stampa, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato, secondo cui la direzione dem in programma giovedì prossimo finirà “con senso di ...

Governo - Rosato : “Siamo incompatibili con M5s e Lega - non con Forza Italia. Ma non c’è progetto per governare con loro” : “incompatibili”. Lo ripete una, due, tre volte e più, Ettore Rosato. Nello studio di Porta a Porta, il vice presidente della Camera non ha dubbi: M5s e Pd non possono governare insieme. Diverso, invece, il discorso con Forza Italia: “Sarei poco credibile se dicessi che siamo incompatibili con loro, perché nel 2013, c’era Bersani, abbiamo fatto insieme il Governo Letta – risponde a una domanda di Massimo Franco del ...

Governo : Rosato - Pd al tavolo ma con M5S distanze incolmabili : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Pieno rispetto per il lavoro del presidente della Repubblica, un lavoro difficilissimo che sta facendo e che impegna tutti noi. Le distanze con il M5S sono oggettivamente enormi e sembrano insormontabili”. Lo ha detto Ettore Rosato parlando con i cronisti alla Camera. “Noi -aggiunge il vicepresidente della Camera- ci approcciamo in modo corretto all’incarico affidato dal presidente ...

Governo - Berlusconi apre al Pd Salvini : "Mai". E chiede l'incarico Duro il dem Rosato : "Silvio sogna" : "Serve un Governo del centrodestra che trovi i voti in parlamento", tutte le altre ipotesi "sono spiacevoli, deprecabili e dannose per il paese". Silvio Berlusconi rompe il silenzio Segui su affaritaliani.it

