Governo - poteri forti scatenati Così rafforzano l'asse Lega-M5S Via al rinnovamento della politica : Il fuoco di sbarramento dei poteri forti e di tutti i media di regime contro il Governo del cambiamento di M5S e Lega non è riuscito nell’operazione di sfascio del progetto, voluto dalla maggioranza degli italiani. Questa maggioranza si è schierata a favore delle forze antisistema contro i partiti tradizionali... Segui su affaritaliani.it

Governo - Mattarella avverte : «Attenti ai mercati». E ricorda i poteri del premier : Oggi il capo dello Stato riceverà i presidenti delle Camere, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico

[Il commento] La rabbia feroce e la grande paura dei poteri forti contro il Governo Di Maio-Salvini : A sentire il programma di un probabile ministro del governo Conte, di sicuro non ci annoieremo. E chi pensa di poter sfogliare la margherita con i suoi petali di "governo impotente", "governo bloccato"...

Nuovo Governo - i poteri di veto del presidente della Repubblica : 'Il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività ...

M5s - Luigi Di Maio : 'Noi al Governo senza cedere ai poteri forti' : Se il M5s andrà al governo sarà "senza cedere a nessun potere forte. Questo deve pur valere qualcosa". Lo afferma il leader pentastellato Luigi Di Maio a Silvi Marina. E sulle reazioni a un governo ...

DIETRO LE QUINTE/ I poteri forti all'attacco nei vuoti di Governo : Le mosse dei contropoteri complicano non poco la soluzione del problema del governo da parte di Mattarella: dagli attuali ministri Pd ai magistrati. NICOLA BERTI(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ Niente voto: il governo-ponte di Mattarella spiazza Renzi e Di Maio, di M. MaldoSCENARIO/ "Il realismo del Friuli ha ucciso la rivoluzione di M5s", int. a P. Possamai

Ma i poteri forti tifano per un Governo che occhieggia ai burocrati di Fmi e Ue : Roma - L'ultimo appello è quello del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. "Sono convinto che ci siano le condizioni affinché prevalga il senso di responsabilità nella politica economica italiana nei prossimi anni". Il numero uno di Palazzo Koch ieri ha spiegato in un'intervista al Tg3 che "non si può fare altro che continuare lungo un sentiero che è stato intrapreso, anche tenendo conto del limite importante che abbiamo sul fronte ...

Rifiuti : Musumeci - da Governo poteri poco speciali... : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - Dal Governo sono stati conferiti "poteri in verità poco speciali" su Rifiuti e acqua. Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci incontrando i giornalisti alla presenza del capo della Protezione civile Angelo Borrelli. "Lei è il primo ad ammetterlo ma così è",

Mattarella - ultima chiamata ai partiti : “Nessun progresso - serve Governo con pieni poteri” : Mattarella, ultima chiamata ai partiti: “Nessun progresso, serve governo con pieni poteri” A vuoto il secondo tentativo del Capo dello Stato di formare un governo: troppe le distanze e le schermarglie tra i partiti. Mattarella duro: “Momento delicato per il Paese, se non si sblocca lo stallo intervengo io” Continua a leggere

Mattarella : “Nessun progresso dalle consultazioni. Serve con urgenza Governo con pieni poteri” : «Dall’andamento delle consultazioni di questi giorni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti politici per dar vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Attenderò alcuni giorni per decidere come procedere per uscire dallo stallo» ha ...

Olimpiadi - Malagò : 'No candidatura senza un Governo con pieni poteri' : 'Non sono così irresponsabile da prendere una decisione senza l'avallo di un governo con pieni poteri'. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza stampa seguita alla Giunta ...

CONSULTAZIONI & Governo/ I veri poteri non hanno ancora parlato : Chiuso il primo round di CONSULTAZIONI, sembra lontana la formazione di un GOVERNO. Ma i poteri nascosti non hanno ancora scoperto le carte, dice GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 06:02:00 GMT)SCENARIO/ Pomicino: non saranno Di Maio né Salvini a guidare il nuovo GOVERNOTERZA GUERRA MONDIALE/ Che senso hanno la guerra di spie, i giochi di Putin e il treno di Kim?, di G. Sapelli

«Il Governo riparta da Roma». Altolà della sindaca a Salvini e Di Maio : «Voglio i superpoteri» : «Buongiorno, scusate il ritardo». Virginia Raggi arriva nella saletta dell?orologio, l?anticamera del suo ufficio in Campidoglio, con qualche foglio in mano e un sorriso...