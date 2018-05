Governo | Pizzarotti | «A Conte direi scappa a gambe levate dall' Italia»

Governo - Pizzarotti 'Di Maio farà la fine di Renzi' : L'intesa con la Lega per dare vita a un Governo segna 'l'epilogo, la morte, di quello che è stato il Movimento Cinque Stelle', una realtà che era 'di Grillo e Casaleggio' e che è diventata 'il partito ...

Governo - occorre un uomo super partes : Federico Pizzarotti : Dopo l’indimenticabile esploratrice in tailleur da sciura, nella terra di mezzo politica tra Fantozzi e Salgari, sembra assodato (secondo editoriali e retroscemi) che dalla farsa neo-andreottiana del forno – alimentato dalla legna legaiola e spento dalla lagna berlusconide – si potrebbe passare al tentativo di fornicazione tra il M5S e il Pd. Al contrario delle opere diffuse su YouPorn – dove non si è adusi ad indugiare troppo prima di ...

Governo - occorre trovare uno super partes : Federico Pizzarotti : Dopo l’indimenticabile esploratrice in tailleur da sciura, nella terra di mezzo politica tra Fantozzi e Salgari, sembra assodato (secondo editoriali e retroscemi) che dalla farsa neo-andreottiana del forno – alimentato dalla legna legaiola e spento dalla lagna berlusconide – si potrebbe passare al tentativo di fornicazione tra il M5S e il Pd. Al contrario delle opere diffuse su YouPorn – dove non si è adusi ad indugiare troppo prima di ...

Governo : Pizzarotti - M5S con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto - 2 - : Pizzarotti , infatti, rimprovera al M5S di aver 'galleggiato in questi anni senza mai avere una linea, vedi la politica estera'. Quanto al rapporto con Casaleggio, 'penso che le decisioni le prenda Di ...

Governo : Pizzarotti - M5S con Berlusconi? Ormai mi aspetto di tutto (2) : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Se il M5S andasse al Governo “sarei contento, potremmo finalmente vedere la loro capacità di governare”, perché “scalare un partito e parlare bene in tv è una cosa, governare un’altra. E da Di Maio una decisione non è mai stata presa”, mentre se vai al Governo “non puoi nicchiare”. Pizzarotti, infatti, rimprovera al M5S di aver “galleggiato in questi anni senza mai ...