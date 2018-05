Governo | Mattarella convoca Conte alle 17 30 al Quirinale

Mattarella convoca Conte : sta per nascere il Governo giallo-verde : Il governo giallo-verde non è mai stato così vicino. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17,30 al Quirinale il professor Giuseppe Conte, candidato premier di Lega e M5s. Secondo indiscrezioni filtrate dalla presidenza della Repubblica e riportate dalle agenzie di sta

Governo : da Di Maio e Salvini confermata indicazione Conte a Mattarella : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini, su espressa domanda della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell’incarico per la formazione del Governo al professor Giuseppe Conte. E’ quanto filtra dagli ambienti del Quirinale. L'articolo Governo: da Di Maio e Salvini confermata indicazione Conte a ...

Di Battista contro Mattarella : “Un Governo c’è e rappresenta i cittadini - anche se a lei non piace” : L'ex deputato Di Battista critica l'atteggiamento del capo dello Stato: "Il Presidente Mattarella ha prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica ovvero ai cittadini ai quali appartiene la sovranità. Per settimane, in una fase delicatissima dal punto di vista istituzionale, ha ricordato ai partiti politici le loro responsabilità e ha insistito sull'urgenza di formare un governo nella pienezza delle sue funzioni. Ebbene, finalmente, una ...

Rallenta la nascita del Governo - nessun segnale da Mattarella : A frenare il capo dello Stato non è solo il nome proposto per la presidenza del Consiglio ma anche quello del leghista Savona all'Economia -

Programma di Governo e premier indicato - perché Mattarella fa melina : In serata Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno confermato lo schema che prevede Giuseppe Conte a Palazzo Chigi e Paolo Savona al Ministero dell'Economia, mentre il leader leghista ha anche lanciato ...

