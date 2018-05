Governo M5s-Lega | Mattarella chiuda la telenovela su Conte Serve un governo | non il

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 maggio 2018) Se, come pare probabile, oggi Sergiodarà mandato a Giuseppedi formare il nuovo, si chiuderà ladegli ultimi giorni, che ha riempito intere pagine di giornali e decine di ore di talk show televisivi, basata sul nulla. Beninteso, non metto certo in dubbio che essere generosi nella scrittura del proprio curriculum non sia un problema serio. Ma non per l’Italia. Non lo è mai stato. Né per i ministri che avevano millantato titoli di studio che non avevano, né per quelli accusati di aver copiato parte della propria tesi. Né per coloro che sono stati candidati benché indagati o addirittura proprio perché indagati, né per chi è stato salvato dalla giunta del Parlamento dal carcere perché condannati. Questa è l’Italia nella quale hanno trovato fertile terreno le idee demagogiche e populiste che sono riuscite ad ottenere la fiducia di molti italiani, fino a ...