Governo M5s-Lega | lungo colloquio Conte-Mattarella al Quirinale

"Il Governo è un'accozzaglia : Dario Fo si vergognerebbe del M5S alleato della destra" : "Il voto al Governo M5S-Lega? Uno. Non gli do zero perché almeno il Governo dovrebbe partire". Giudizio netto sull'esecutivo nascente da parte di Erri De Luca, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro."Lei era un sostenitore dei Cinquestelle...". "Si, e più di me lo era Dario Fo. Ora lo farebbero vergognare per quanto si sono spostati a destra. ...

Governo M5s-Lega - l’istituto Cattaneo analizza il contratto : “Non è quello più a destra. E programma più vicino a 5 stelle” : Il Governo M5s-Lega è “eccezionale“, ma non è quello “più a destra della storia“. Il contratto firmato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini è frutto di un compromesso in cui ciascun partito ha perso parte importante dei propri programmi: il Carroccio ha dovuto cedere sui temi euroscettici, i Cinquestelle sui diritti. E’ il welfare il terreno di incontro dei due partiti e alla fine il programma si colloca quasi al ...

Scalfari “Lega-M5s al Governo insieme? Catastrofe”/ Video “Mattarella doveva fermarli. Renzi? È populista” : Eugenio Scalfari a DiMartedì: "Lega-M5s al Governo insieme? Una catastrofe, Mattarella doveva fermarli". Attacco del giornalista contro il populismo: "anche Renzi lo è"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 17:13:00 GMT)

Governo M5s-Lega - qual è il limite delle ‘invasioni di campo’ di Ue e governi stranieri : C’è grande indignazione in questi giorni per le “ingerenze” esterne della Commissione europea e di altri partner internazionali nella fase di formazione del Governo. Persino il ministro degli Esteri del Lussemburgo si è pronunciato: “Spero che Mattarella non permetta al nuovo Governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa”. E’ davvero “l’invasione di campo” che denuncia Matteo Salvini? Io credo di no, penso che ...

Governo - poteri forti scatenati Così rafforzano l'asse Lega-M5S Via al rinnovamento della politica : Il fuoco di sbarramento dei poteri forti e di tutti i media di regime contro il Governo del cambiamento di M5S e Lega non è riuscito nell’operazione di sfascio del progetto, voluto dalla maggioranza degli italiani. Questa maggioranza si è schierata a favore delle forze antisistema contro i partiti tradizionali... Segui su affaritaliani.it

Governo Lega-M5s - Mattarella convoca Conte alle 17.30/ Di Maio “per Salvini non vincolante Savona a Economia” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:25:00 GMT)

"Il contratto di Governo più vicino a M5S che a Lega". Lo studio sull'accordo di Governo dell'Istituto Cattaneo : "Nella trattativa tra Lega e M5s per la formazione del governo i due partiti contraenti hanno dovuto fare concessioni al partner-alleato". È quanto scrive l'Istituto Cattaneo in un report sul contratto di governo siglato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il leader della Lega, scrive il Cattaneo, "ha dovuto in parte cedere sulle questioni europee, "annacquando" le posizioni più fortemente euroscettiche, mentre Di Maio ha ...

Governo M5s-Lega - Mattarella chiuda la telenovela su Conte. Serve un Governo - non il gossip : Se, come pare probabile, oggi Sergio Mattarella darà mandato a Giuseppe Conte di formare il nuovo governo, si chiuderà la telenovela degli ultimi giorni, che ha riempito intere pagine di giornali e decine di ore di talk show televisivi, basata sul nulla. Beninteso, non metto certo in dubbio che essere generosi nella scrittura del proprio curriculum non sia un problema serio. Ma non per l’Italia. Non lo è mai stato. Né per i ministri che avevano ...

Sondaggi Politici Elettorali : Centrodestra al 40%/ Salvini cala dopo Governo con M5s : -1 - 4% Lega in 7 giorni : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) . la Lega passa da un 23,2% all’attuale 21,8%, perdendo in una sola settimana ben l’1,4% su scala nazionale. Guadagna, anche se pochissimo (0,7%) Forza Italia, mentre rimangono uguali sia FdI (4,8%) che NcI (0,6%): l’intero Centrodestra dunque passa da un ...

Martina critica i piani del Governo Lega-M5S : Quella del segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina è una delle tante voci critiche nei confronti del contratto di governo firmato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio che sarà alla base del governo Lega-M5S che dovrebbe diventare realtà nelle prossime ore.Martina si è inserito nelle critiche mosse da più parti nei conforti del candidato premier Giuseppe Conte, concentrandosi però sul contratto di governo:Il problema è il ...

Governo M5s-Lega - Di Stefano (Casapound) : “Alcuni punti del contratto copiati da noi. Premier ideale? Salvini” : “Governo M5s-Lega? Del loro contratto ci sono cose interessanti, che ci piacciono. Altre non sono affrontate con la giusta durezza. Ma meglio questo Governo di ogni altro, perché, se realizza ciò che ha promesso, può sfasciare davvero i rapporti con l’Unione Europea“. Sono le parole del vicepresidente di Casapound, Simone Di Stefano, intervistato a Ecg Regione (Radio Cusano Campus). Scetticismo e perplessità sulla figura del ...

Governo M5s-Lega - Di Battista : “Colle non abbia paura e rispetti volontà italiani”. Il Pd : “Minaccia gravissima - eversivo” : Una lunga, snervante attesa quella della salita al Colle di Giuseppe Conte, poi sciolta con la convocazione ufficiale fissata per le 17.30. Un’attesa durante la quale si sono susseguite dichiarazioni ottimistiche, durissime critiche per il curriculum del candidato scelto dai due leader per guidare il nuovo esecutivo giallo-verde, silenzi che hanno lasciato trapelare ansia e preoccupazione per le decisioni del Quirinale. Una tensione che è ...

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...