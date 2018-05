GOVERNO LEGA-M5S | CONTE PREMIER INCARICATO DA MATTARELLA L' in bocca al lupo di Di Maio

La marijuana light ora è davvero legale produzione e commercio riconosciuti dal GOVERNO : 'DOPO un anno dal lancio della cannabis light questa è la nostra grande vittoria. Adesso tutti i lavoratori e i coltivatori potranno festeggiare: la produzione e il commercio delle infiorescenze è ...

Incarico a Giuseppe Conte : le tappe verso il GOVERNO Lega-M5S - : Il presidente del Consiglio incaricato ha avviato l'iter che dovrebbe portarlo al varo del nuovo esecutivo. Il primo passo è l'incontro con i presidente di Camera e Senato. CHI È Giuseppe Conte - LO ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ GOVERNO Conte - elettori Lega bocciano reddito cittadinanza assieme a flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna)

La marijuana light ora è davvero legale : produzione e commercio riconosciuti dal GOVERNO : Il ministero dell'Agricoltura con una circolare precisa le regole del mercato delle infiorescenze. E chi è nel business festeggia

GOVERNO Lega-M5s - Conte premier incaricato da Mattarella/ “Confermare Italia in Ue : Carta prima del Contratto” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella dà incarico a Giuseppe Conte al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di Governo". Salvini e Di Maio, "si parte"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:15:00 GMT)

GOVERNO M5S-Lega - Cecconi : “Appoggerò GOVERNO Conte e spero lo facciano anche i Senatori ex del movimento” : “Io appoggerò certamente questo governo, perché Luigi Di Maio ha fatto un ottimo lavoro trovando un accordo con la Lega su degli argomenti e su delle cose da serie fare, quindi credo che questo sarà un ottimo governo per questo Paese”. Così Andrea Cecconi si dichiara a favore del governo M5S-Lega. L’ex M5S, oggi deputato del gruppo Misto, aderente alla componente Maie, auspica che anche gli altri ex M5S, oggi Senatori, come ...

GOVERNO M5s-Lega - il primo discorso di Conte : “Sarò l’avvocato difensore del popolo italiano” : “Il presidente della Repubblica mi ha conferito l’incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l’incarico esporrò alle Camere un programma basato sulle intese tra le forze politiche di maggioranza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte parlando al Quirinale dopo l’incontro con Mattarella. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo ...

GOVERNO - poteri forti scatenati Così rafforzano l'asse Lega-M5S : Il fuoco di sbarramento dei poteri forti e di tutti i media di regime contro il Governo del cambiamento di M5S e Lega non è riuscito nell’operazione di sfascio del progetto, voluto dalla maggioranza degli italiani. Questa maggioranza si è schierata a favore delle forze antisistema contro i partiti tradizionali... Segui su affaritaliani.it

GOVERNO M5s-Lega - lungo colloquio Conte-Mattarella al Quirinale : 23 mag 17:01 Governo, Paolo Savona lascia il fondo Euklid per "impegni pubblici" Paolo Savona, l'economista indicato come possibile ministro dell'Economia in un esecutivo guidato da Movimento 5 ...

GOVERNO M5s-Lega - l’istituto Cattaneo analizza il contratto : “Non è quello più a destra. E programma più vicino a 5 stelle” : Il Governo M5s-Lega è “eccezionale“, ma non è quello “più a destra della storia“. Il contratto firmato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini è frutto di un compromesso in cui ciascun partito ha perso parte importante dei propri programmi: il Carroccio ha dovuto cedere sui temi euroscettici, i Cinquestelle sui diritti. E’ il welfare il terreno di incontro dei due partiti e alla fine il programma si colloca quasi al ...

Scalfari “Lega-M5s al GOVERNO insieme? Catastrofe”/ Video “Mattarella doveva fermarli. Renzi? È populista” : Eugenio Scalfari a DiMartedì: "Lega-M5s al Governo insieme? Una catastrofe, Mattarella doveva fermarli". Attacco del giornalista contro il populismo: "anche Renzi lo è"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 17:13:00 GMT)

GOVERNO M5s-Lega - qual è il limite delle ‘invasioni di campo’ di Ue e governi stranieri : C’è grande indignazione in questi giorni per le “ingerenze” esterne della Commissione europea e di altri partner internazionali nella fase di formazione del Governo. Persino il ministro degli Esteri del Lussemburgo si è pronunciato: “Spero che Mattarella non permetta al nuovo Governo italiano di distruggere tutto il lavoro fatto negli ultimi anni in Europa”. E’ davvero “l’invasione di campo” che denuncia Matteo Salvini? Io credo di no, penso che ...

GOVERNO - l'ultima mossa del Colle : la conferma di 5Stelle e Lega per Conte : Prima di convocare il professor Giuseppe Conte per conferirgli l'incarico a formare il Governo giallo-verde, Sergio Mattarella ha voluto vederci chiaro. E, quasi a fissare una distanza da questa ...