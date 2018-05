Governo | il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato l’incarico a Giuseppe

Mattarella affida l'incarico di presidente del Consiglio a Conte : «Nasce il Governo del cambiamento» : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato ufficialmente l'incarico di presidente del Consiglio a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva, come da prassi. L'incontro...

Governo : il Presidente del Consiglio sarà Conte? Non è più così scontato Video : Giuseppe Conte è l’uomo del momento. È lui la figura scelta da M5S e Lega come premier. Negli ultimi giorni però il giurista sta facendo parlare tantissimo di sé e non solo per meriti. In particolare, molti giornali hanno sollevato dubbi sulla veridicita' di quanto scritto nel suo curriculum vitae riguardo il percorso di studi. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella si è preso tempo per riflettere sul potenziale futuro Presidente del ...

Governo - il Presidente Mattarella convoca<br>Giuseppe Conte alle ore 17 : 30 : "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 17.30 di oggi, al Palazzo del Quirinale, il Prof. Giuseppe Conte", un messaggio scarno del Colle annuncia che oggi pomeriggio, finalmente, ci sarà l'incontro tra il Capo dello Stato e il Premier in pectore di MoVimento 5 Stelle e Lega. Difficile pensare che non venga assegnato l'incarico dopo questa convocazione ufficiale. Sarà probabilmente anche la volta buona per ...

Governo - Grillo (M5s) : “Conte premier? State tranquilli - nessuna apocalisse. Sarà un presidente autonomo” : “Ho letto diversi tentativi diffamatori sul professor Conte. Mattarella temporeggia? Non c’entra nulla. Si deve prendere il suo tempo. Non è una pausa di riflessione, ma una pausa fisiologica che sapevamo ci sarebbe stata. Non vi Sarà nessuna apocalisse. Il presidente del Consiglio Sarà autonomo”. Così Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, all’ingresso di Montecitorio. “Conte è espressione di un accordo ...

Governo - Presidente della Camera Fico sale al Colle : Teleborsa, - Il Presidente della Camera, Roberto Fico , è da poco giunto al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella in vista della formazione del nuovo Governo. Ieri 21 maggio, ...

Governo - Mattarella frena : Conte e conti a rischio? I dubbi del presidente della Repubblica : Il nome c’è, ora l’ultima parola spetta al Colle. Ieri, uscendo dallo studio alla Vetrata al Quirinale, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono dichiarati pronti, quasi con toni trionfalistici, ad iniziare l’avventura di Governo e a dare attuazione al contratto stipulato, dopo aver indicato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il nome del professor Giuseppe Conte come potenziale premier. Tuttavia il ...

Malpezzi (PD) : Governo - scelto Premier come presidente CDA : Roma – La senatrice Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo del Pd a Palazzo Madama, è intervenuta ad Agorà in onda su Rai 3. “Trovo la vicenda dell’indicazione del presidente del Consiglio da parte di M5S e Lega davvero inquietante. Siamo di fronte alla politica che abdica alle figure tecniche, altro che Governo politico. La verità e’ che non si sono messi d’accordo su chi potesse rappresentare politicamente il ...

Il presidente malato avvicina un Governo gialloverde anche in Palestina (di U. De Giovannangeli) : Un governo gialloverde anche in Palestina. Per garantire che l'uscita di scena di un presidente malato porti all'implosione dell'Autorità nazionale palestinese e spiani la strada per la Muqata (il quartier generale dell'Anp a Ramallah) ad Hamas.Dietro il giallo sulle condizioni di salute di Abu Mazen c'è anzitutto questo: la consapevolezza, da parte della dirigenza dell'Anp e ancor più di quella di al-Fatah (il movimento ...

Governo - il retroscena dal Quirinale su Giuseppe Conte : perché al presidente non piace : L'indiscrezione sul nome del giurista Giuseppe Conte come premier indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini circola ormai da 24 ore e già al Quirinale Sergio Mattarella si prepara a buttare giù il ...

Nuovo Governo - i poteri di veto del presidente della Repubblica : 'Il presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività ...