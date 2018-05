Governo | i tempi si allungano Di Maio | Conte è e resta il candidato premier

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos : Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Ieri le puntualizzazioni sulle prerogative del presidente del Consiglio fissate dall’articolo 95 della Costituzione e le preoccupazioni per i conti pubblici e i risparmi degli italiani. Oggi i due colloqui di poco più di venti minuti ciascuno con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma sui tempi per il conferimento dell’incarico di formare il nuovo ...

Governo : tempi incerti per incarico Mattarella - nulla di deciso su Conte/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Per questo sul tavolo del Capo dello Stato resterebbe l’opzione di un incarico a Luigi Di Maio, leader politico del partito più votato alle elezioni e numericamente più forte rispetto alla Lega, ipotesi certo non del tutto accantonata dal diretto interessato, anche se è ovvio che una scelta del genere potrebbe rimettere in discussione molti degli accordi già raggiunti tra M5S e Carroccio.Di sicuro restano i punti fermi ...

Governo M5S-Lega - Conte in bilico. Tempi più lunghi per l’incarico : rispunta ipotesi Di Maio : All’indomani dell’indicazione da parte di M5S e Lega del nome del professsor Giuseppe Conte come premier del Governo giallo-verde, le polemiche sul curriculum gonfiato del giurista e le posizioni in difesa del metodo Stamina, fano traballare la sua posizione. Da sciogliere anche il nodo di Paolo Savona al Tesoro. Il Quirinale prende tempo e i Tempi per l’incarico e la formazione del Governo si allungano...

Governo - Castelli : “I tempi per punti contratto? Nella nostra mente. Coperture? Non le abbiamo indicate ma ci sono” : Intervista a tutto campo sul programma di Governo M5S-Lega con Laura Castelli, deputata pentastellata e unica donna presente al tavolo tecnico che ha redatto il “contratto per il programma del cambiamento”. “Le coperture finanziarie non sono state pubblicate? Se lo avessimo fatto avremmo impiegato sei mesi per chiudere il documento. In realtà le coperture ci sono”. Contrariamente a quanto più volte annunciato, mancano ...

Tempi supplementari per il Governo : a che punto è la trattativa Lega-M5S : Terzo giorno di Tempi supplementari per la formazione di un governo di coalizione tra M5S e Lega. Questo lo stato dell'arte: incontro tra Di Maio e Salvini; annunciati anche oggi passi avanti sul ...

Tempi supplementari per il Governo : a che punto è la trattativa Lega-M5S : Terzo giorno di Tempi supplementari per la formazione di un governo di coalizione tra M5S e Lega. Questo lo stato dell’arte: incontro tra Di Maio e Salvini; annunciati anche oggi passi avanti sul programma, ma Davide Casaleggio fa sapere che comunque verrà sottoposto a referendum tra gli iscritti alla piattaforma Rousseau; si indebolisce l’idea di Giampiero Massolo come Presidente del Consiglio. Domani nuovo incontro tra i ...

Salvini-Di Maio : "Governo in tempi breviPassi avanti su premier - temi e squadra" : Alla Camera l'incontro tra i due leader, Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti: "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo" Nel pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del M5s e della Lega

Salvini-Di Maio : "Governo in tempi brevi : passi avanti su premier - temi e squadra" : Alla Camera l'incontro tra i due leader, Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti: "Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo" Nel pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori del M5s e della Lega

Governo ai tempi supplementari : Una stagione buia, quella degli anni di piombo, ormai alle nostre spalle, dalla quale comunque si possono e si debbono trarre utilissimi insegnamenti per affrontare l'attuale situazione politica. "...

Governo : Mattarella ricorda interessi neutrali - poi dà tempi supplementari/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Poi all’ora di pranzo la richiesta arrivata al Quirinale di Luigi Di Maio e Matteo Salvini di poter disporre di ulteriori 24 ore, per verificare ancora la possibilità di dar vita ad una maggioranza parlamentare in grado di sostenere un Governo, in pratica per aspettare se arriverà o meno un via libera da parte di Silvio Berlusconi.Proroga accordata, senza tuttavia tollerare ulteriori lungaggini. Se anche questo estremo ...